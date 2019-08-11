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投資人加快撤離垃圾債與股票基金 上周創今年最大流出

2019-08-11 18:33經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

在股市動盪之際，投資人近期加速從股票與高風險公司債撤離，同時湧向較安全的資產。 ...
在股市動盪之際，投資人近期加速從股票與高風險公司債撤離，同時湧向較安全的資產。 （圖／路透）
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在美中貿易戰升溫且全球成長減緩疑慮環伺之際，投資人在最近一周加速從股票與高風險公司債撤離，另一方面，全球固定收益共同基金今年上半年吸金近5,000億美元，反映投資人以金融危機來最快速度搶進債券市場。

EPFR全球公司的資料顯示，全球股票共同基金和指數股票型基金（ETF）在截至7日止的當周流出245億美元資金，創今年來最大單周流出紀錄。其中以美股基金失血最多，流出152億美元。高收益債券基金則流失39億美元，為去年12月來最大單周流出紀錄。

Edward Jones公司投資策略師理查森（Nela Richardson）表示：「投資人膽顫心驚，中國正在減緩、美國正在減緩、歐洲正在減緩 . . . 這些資金流出不會只出現在這周，而是關於景氣循環的末段。」

投資人現在偏好公債與貨幣市場基金這類較安全的資產，上周投入1,020億美元於全球貨幣市場基金，為去年12月來最高單周紀錄，也是EPFR全球公司從2007年開始追蹤數據以來第二高。

Hermes投資管理公司信用部門共同主管朗迪（Fraser Lundie）表示，垃圾債與無風險債券的殖利率利差擴大的情況，反映總體經濟展望惡化，高負債企業正面臨風險。

另據晨星公司的數據，今年上半年約4,870億美元流入固定收益基金，遠高於去年同期的1,480億美元，並創下至少十年來上半年淨流入債券共同基金市場的最高金額。

債券基金市場目前管理的資產規模已較2010年增加一倍，在今年6月底止達創紀錄的9.4兆美元。PGIＭ固定收益全球債券主管提普（Robert Tipp）表示，在儲蓄水準高且股市動盪增加之際，債市甚具吸引力。

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