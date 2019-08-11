南韓計劃大幅增加研發支出 讓重要材料設備在地生產

2019-08-11 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



南韓政府計劃明年大幅提高政府研發支出，以培育、發展和在地化關鍵工業原料和設備。 美聯社 分享 facebook 南韓政府正計劃明年大幅提高國家出資的研發支出，以培育和發展主要從海外進口的關鍵工業材料和設備，同時加強致力於在本土生產。

韓聯社引述政府消息人士報導，南韓政府計劃提議，將明年國家研發支出由今年的20.5兆韓元提高至大約22兆韓元（180億美元），在2017及2018年，這項研發支出分別19.5兆和19.7兆韓元。

南韓政府計劃提高國家研發支出，主要是為因應與日本的貿易紛爭。東京上月加強管制多項出口至南韓的關鍵工業材料，這些材料對製造半導體和顯示器面板十分重要。本月稍早日本還宣布正式將南韓踢出享有優惠貿易地位的白名單。

一名南韓財政部官員說：「我們在（為明年預算）敲定細節，其中清楚且重要的是，研發支出可能會大幅提高。」

同時，南韓貿易部稍早也表示，將在未來五年花費7.8兆韓元，扶植材料、零件和設備產業，並降低對日本進口的依賴，以應付日本的經濟報復。

南韓工業部表示，這筆巨額支出的另一目的是要促進100項關鍵策略項目的研發活動。該部計劃聯繫美國、中國等其他國家的供應商，在一年內取得其中20項的供應。

南韓政府也將鬆綁包括勞動法規等各種法令，以協助國內工業加速研發關鍵技術，並將提供國內廠商約2.5兆韓元的金融和稅制優惠，協助業者尋求併購握有高水平技術的國外競爭對手。