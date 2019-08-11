親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！ 4年走過29個國家公園

全球首富家族1小時賺1.26億元 家族企業員工起薪348元

2019-08-11 11:28聯合報 記者馮克芸╱即時報導

彭博10日報導，全球首富家族、掌控美國零售巨擘沃爾瑪公司（Walmart Inc.）的沃爾頓家族（Waltons），以平均約每小時增加400萬美元（約台幣1.26億元）的速度累積財富。但沃爾瑪在美國的新進員工，最低時薪僅11美元（約台幣348元）。

沃爾頓家族是去年彭博全球最富家族排行榜中的榜首，自去年6月以來，家族財富已增加了390億美元，達到1910億美元，換算下來約相當於每分鐘增加7萬美元、每小時增加400萬美元、每天增加1億美元。

彭博指出，全球25個最富家族掌握了1.4兆美元財富，比去年同期成長24％，約2500億美元。美國最富有的前0.1％人口，掌控著比1929年以來任何時候都還龐大的財富；但沃爾瑪在美國的新進員工，基本時薪僅11美元（約台幣348元）。

對某些批評者而言，這種對比顯示資本主義需要改革，因此從巴黎到西雅圖到香港，不平等一向都是爆炸性十足的政治議題。

彭博還說，許多首富家族財產來自數十年或甚至上百年資產及股息，難以確切估算，但就那些可追蹤的部分來說，這些家族去年多半受惠於超低利率、減稅、法規鬆綁及創新。例如，科氏工業集團（Koch Industries）就有一家創投公司，沃爾頓家族也正在籌建自己的創投企業。

沃爾頓家族名列彭博全球首富家族排行榜榜首，過去一年他們以平均約每小時增加台幣1....
沃爾頓家族名列彭博全球首富家族排行榜榜首，過去一年他們以平均約每小時增加台幣1.26億元的速度累積財富。圖為沃爾頓家族成員2012年參加沃爾瑪股東會檔案照，左起吉姆、艾莉絲、羅伯．沃爾頓。路透
分享

沃爾瑪香港巴黎
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美股周線震盪收黑 投資人關注貿易戰、美債和人民幣

2019-08-10 17:54

鐵達尼號造船廠走上破產路 員工急盼國有化

2019-08-11 10:48

打臉美財政部 IMF：人行幾乎未干預外匯

2019-08-11 01:01

反擊歐盟 印尼擬調高乳製品關稅

2019-08-11 00:22

美股三指數 周線收黑

2019-08-10 23:38

加國就業差 降息機率增

2019-08-10 23:07

德將公布GDP 歐元區指標

2019-08-10 23:07

倫敦大停電 衝擊80萬用戶

2019-08-10 23:07

這一國民眾愛跑套裝行程 竟讓歐洲央行傷腦筋 因為…

2019-08-10 22:26

貿易戰兵荒馬亂 投資人穿金戴銀求避險

2019-08-10 22:23

確保光阻劑供應 傳三星轉向比利時固料

2019-08-10 20:44

中國貨幣互換協議挹注 土耳其外匯儲備進補

2019-08-10 14:43

義大利政盪衝擊經濟 恢復期恐逾5年

2019-08-10 14:40

NAND Flash後市 東芝產能埋變數

2019-08-10 13:27

名車感應式鑰匙 高科技竊賊10秒破解

2019-08-10 13:18

欠債不用還！ 美銀行退出加國 卡債「一筆勾銷」

2019-08-10 12:46

澳商捲入個資外洩案 恐罰逾千萬

2019-08-10 12:45

英國戶外品牌 打造「可回收」防寒衣

2019-08-10 12:42

快時尚效應 千億服飾遭棄

2019-08-10 12:41

卡債族樂翻！銀行退出加拿大信用卡市場 欠款全歸零

2019-08-10 11:14

英國非稅務居民減至歷史新低 深怕脫歐、財富稅影響

2019-08-10 10:03

「一次性衣服」你有幾件？ 英國今夏估售5000萬件

2019-08-10 09:24

義國「政」盪 資金撤離

2019-08-10 01:41

IEA下修原油需求增速 今年來第四度

2019-08-10 01:41

英Q2經濟萎縮 逾六年首見

2019-08-10 01:41

臉書擬向報業付費 推新聞服務

2019-08-09 23:28

日上季GDP增1.8% 連三季成長

2019-08-09 23:27

JDI黯淡 上季淨損擴大

2019-08-09 23:26

三星、海力士 DRAM業績減

2019-08-09 23:22

臉書擬推新聞服務 媒體迎龐大連結流量

2019-08-09 23:21

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

日本第一牛郎新居曝光 衣櫃僅一件外套、沒枕頭棉被

2019-08-10 21:21

涉嫌為名人安排性派對 艾普斯坦獄中自殺

2019-08-10 21:32

這一國民眾愛跑套裝行程 竟讓歐洲央行傷腦筋 因為…

2019-08-10 22:26

影／俄火箭測試爆炸釀5死 這些舉動疑在掩飾核災

2019-08-10 13:11

川普討保護費從300億增至1500億 韓國交是不交?

2019-08-10 19:40

這不是我要的生日禮物！印度男子怒推BMW新車入河

2019-08-10 21:11

一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！4年走過29個國家公園

2019-08-11 09:42

印度加緊控制喀什米爾 巴基斯坦無牌可打

2019-08-10 22:07

休士頓高速路很驚悚 兇嫌追撞前車再射殺車內2人

2019-08-10 17:23

印尼新首都建在森林裡？下周公布 紅毛猩猩的家為首選

2019-08-10 14:38

東非坦尚尼亞油罐車爆炸 增至64死70傷

2019-08-11 05:15

川普再指控 IMF報告：大陸幾乎沒有干預人民幣匯率

2019-08-10 13:36

義大利農場的賭注——「紅金」番茄

2019-08-10 14:20

法院文件曝光： 英國安德魯王子撫摸年輕女子胸部

2019-08-10 13:22

滿地焦屍！坦尚尼亞油罐車爆炸 57人死亡65傷

2019-08-10 16:58

川普打貿易戰 武器一籮筐

2019-08-10 23:07

沃爾瑪下架暴力電玩 但槍枝照賣

2019-08-10 17:20

確保光阻劑供應 傳三星轉向比利時固料

2019-08-10 20:44

中國貨幣互換協議挹注 土耳其外匯儲備進補

2019-08-10 14:43

NAND Flash後市 東芝產能埋變數

2019-08-10 13:27

高爾夫球沒落 現代人生活模式是主因

2019-08-11 10:35

美股周線震盪收黑 投資人關注貿易戰、美債和人民幣

2019-08-10 17:54

英義領袖唱反調 歐盟頭大

2019-08-10 22:44

影／川普超吸金！一天跑兩場募款餐會進帳3.7億

2019-08-10 17:56

「羅馬假期」取景地 義大利「西班牙階梯」不給坐了

2019-08-10 14:38

川普好友性交易案 受害女證詞點名4位高權重男

2019-08-10 17:05

不讓矽谷專美於前 人造肉產業進軍澳洲市場

2019-08-11 08:13

英義領袖為何和歐盟唱反調？為這原因 不惜冒著經濟風險…

2019-08-11 00:32

取消九月美中談判？ 美方說法含糊

2019-08-11 01:04

示好？ 陸向美進口原油

2019-08-10 23:07

美股三指數 周線收黑

2019-08-10 23:38

星期人物／俄反對派大將 為何只剩下她沒坐過牢？

2019-08-11 00:32

沃爾瑪購物好嚇人 有人放話要買「可殺200人的東西」

2019-08-10 17:29

未成年懷孕要抓去關？史瓦帝尼議員被批「笑話」

2019-08-10 11:55

貿易戰兵荒馬亂 投資人穿金戴銀求避險

2019-08-10 22:23

川普十天高球假期 軍國大事暫拋腦後

2019-08-10 13:28

川普好友 美淫媒獄中上吊亡！通訊錄有柯林頓、安德魯王子…

2019-08-11 00:31

日韓鷸蚌相爭 中朝漁翁得利？

2019-08-10 20:22

川普嗆中 白宮顧問緩頰

2019-08-10 23:39

全球首富家族1小時賺1.26億元 家族企業員工起薪348元

2019-08-11 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top