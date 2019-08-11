全球首富家族1小時賺1.26億元 家族企業員工起薪348元

2019-08-11 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



彭博10日報導，全球首富家族、掌控美國零售巨擘沃爾瑪公司（Walmart Inc.）的沃爾頓家族（Waltons），以平均約每小時增加400萬美元（約台幣1.26億元）的速度累積財富。但沃爾瑪在美國的新進員工，最低時薪僅11美元（約台幣348元）。

沃爾頓家族是去年彭博全球最富家族排行榜中的榜首，自去年6月以來，家族財富已增加了390億美元，達到1910億美元，換算下來約相當於每分鐘增加7萬美元、每小時增加400萬美元、每天增加1億美元。

彭博指出，全球25個最富家族掌握了1.4兆美元財富，比去年同期成長24％，約2500億美元。美國最富有的前0.1％人口，掌控著比1929年以來任何時候都還龐大的財富；但沃爾瑪在美國的新進員工，基本時薪僅11美元（約台幣348元）。

對某些批評者而言，這種對比顯示資本主義需要改革，因此從巴黎到西雅圖到香港，不平等一向都是爆炸性十足的政治議題。