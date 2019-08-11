鐵達尼號造船廠走上破產路 員工急盼國有化

2019-08-11 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



位於北愛爾蘭貝爾法斯特的哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland and Wolff）曾經打造出包括鐵達尼號在內多艘富盛名的船隻，如今卻走上破產重整之路。造船廠內象徵北愛工業力量的兩具龐大起重機，以前俯瞰下方數千名的工人每日忙於錘擊和焊接作業，現在卻靜止不動，它們的命運與這家負債累累公司的員工一樣，前途茫茫。

哈蘭德與沃爾夫造船廠成立於1861年，過去遠洋客輪、油輪、渡輪或海軍船艦建成，順著下水斜坡道滑入拉甘河的盛大情景，恐怕將消失在歷史裡。

走在廢棄廠區的59歲裝配工傅萊明說：「我在這裡工作了43年，現在照看廢料堆。」廠區裡再聽不到機器噪音和工人嘶喊的聲音，沒有工程進行，所以不必戴安全帽，除了他的靴子踩過地面外，唯一的聲響來自盤旋的海鷗。

他的數十位同事在入口外示威抗議，試圖挽救工作。他們拉開的標語寫著：「拯救造船廠。立刻國有化！」

哈蘭德與沃爾夫5日起停止交易，員工已經開始丟工作。一些人被裁員且已接受。一些人可以做到8月16日，但目前領不到薪水，因為造船廠「沒有足夠的資金能支付現行的業務營運成本」。公司表示，裁員可以撐久一點，以便尋找買家，目前正與相關單位和利害關係人密切合作，目標是取得有建設性的成果。

這家造船廠的挪威鑽井承包商Dolphin Drilling在6月間聲請破產，開始找買家接手，但沒有收到合適的出價，法院只能指定破產管理人處理。

這裡曾經一度雇用逾三萬名工人，現在看起來就像一座工業墓地，廠內的起重機變成紀念碑，等待鏽蝕。

其實，哈蘭德與沃爾夫早已顯露敗象。

在20世紀初建造奧林匹克號、不列顛號郵輪，以及二次大戰間的貝爾法斯特軍艦後，這家造船廠就開始陷入困境。人們大量轉向航空旅遊，削弱遠洋郵輪的需求，且亞洲的競爭對手造船更便宜。

這裡建造的最後一艘船是在2002年時，此後主要業務是為船隻和鑽井平台進行維修，雇用的勞動力日益減少，現只剩123人。他們不願意不戰而降，認為新上任的英國首相強生可以給一條生路，協助復興英國造船業。