投資人追捧「關稅免疫」科技類股

2019-08-11 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



貿易爭端及強勢美元正威脅向來獲利甚豐的科技類股，此時華爾街將目光轉向較不依賴供應鏈及製造商的軟體企業。

D.A.Davidson資深研究分析師哈魯里亞認為，儘管微軟、軟體大廠Salesforce及雲端運算公司Twilio並非完全對「關稅免疫」，但處境可能勝過部分生產線位在中國大陸的消費電子大廠，這些股票「現在是避險天堂，儘管無法完全抵禦經濟衰退，但抗跌能力相對較強。」

但美元若走強會對這些個股而言是個不利因素。根據DataTrek Research，標準普爾500科技類指數（不含亞馬遜、Google及臉書）在標普500指數11種成分股中最國際化，因為58%營收來自境外，高於整體的39%。原料類股為另一個過半營收來自海外的類股。DataTrek共同創辦人科拉說：「這意謂全球經濟走緩對該類股的衝擊，超過平均標普500成分股。」

Wedbush證券公司分析師艾夫斯表示，像微軟這樣在大陸曝險度低的權值股值得買進，因為基本上不受貿易戰影響。標普500科技指數過去一個月跌1.7%，標普500指數跌1.4%，但微軟則上漲1.4%。