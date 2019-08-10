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這一國民眾愛跑套裝行程 竟讓歐洲央行傷腦筋 因為…

2019-08-10 22:26經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

德國人愛跑國內的假期套裝行程，已造成歐洲央行（ECB）決策官員的困擾，因德國政府改變計算旅遊支出的方式，進而影響通膨率的波動，使設法了解歐元區通膨率浮動問題的ECB很頭大。

德國聯邦統計局（Destatis）年初採用新的假期旅遊支出計算方式，使經濟學家對旅遊支出的變動率感到困惑；採用新制的原因在於更明確反映德國人在這一整年花費的旅遊支出。

金融時報（FT）報導，原先的計算方式只統計冬夏兩季的傳統假期旅遊支出，新制則統計全年的套裝行程旅遊支出；套裝行程對休假民眾而言是更多元的旅遊選擇。

北歐銀行（Nordea）首席分析師史文登森表示，新制意在「更明確反映假期套裝行程這類季節性花費」。不過，採用新制勢必面臨支出金額極端的情況，例如6月假期套裝行程支出年增6.1%，遠高於5月的陡降9%。

百達財富管理集團（Pictet）策略師杜克羅塞特表示，「納入新的季節因素使假期套裝行程的支出波動加劇」。

這項變動使得德國通膨率的波動擴大。德國6月通膨率月增1.6%，高於5月的1.4%，統計局表示，通膨率上揚的主因是假期套裝行程支出持續攀升。

統計局表示，「採用新制計算方式導致支出的波動擴大，我們認為這個波動反映了國內套裝行程支出的實際增減情況」。

德國貴為歐元區最大經濟體，一旦改變旅遊支出的計算方式，也會影響歐元區的整體數據。根據歐洲統計局，德國去年12月套裝行程的通膨率即是採用新舊兩種計算方式，採新制計算萎縮1%，採舊制計算則上揚2.6%；採用新制的整體歐元區通膨率為1.5%，舊制則為1.6%。

部分經濟學家表示，德國採用新制的旅遊支出計算方式可能使ECB決策官員更傷腦筋，因ECB的使命就是在歐元區通膨率低於2%的情況下刺激經濟成長，但為了達成這個目標，ECB需要干擾因素愈少愈好的通膨數據。

德國聯邦統計局年初改採新的旅遊支出計算方式，原因是能更明確反映德國人在這一整年的...
德國聯邦統計局年初改採新的旅遊支出計算方式，原因是能更明確反映德國人在這一整年的旅遊支出。美聯社
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