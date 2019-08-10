貿易戰兵荒馬亂 投資人穿金戴銀求避險

2019-08-10 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



國際金價周五（9日）收在1,500美元之上，白銀則衝上14個月來最高價位，原因是全球經濟前景黯淡和全球央行可能紛紛降息等因素，使避險情緒升高，投資人轉向黃金和白銀這兩種貴金屬尋求避險。

美中貿易戰持續發酵，推升避險資產需求，彭博上周訪調的絕大多數交易員與分析師認為，黃金可望維持多頭行情。12月黃金期貨9日收跌0.1%，報每英兩1,508.5美元，仍穩守1,500美元關卡；一周來累計漲幅為3.5%，為6月以來最大。9月白銀期貨收盤報16.931美元，為去年6月來最高價位，單周累計漲幅達4.1%。

資產管理公司Adrian Day總裁戴伊表示，「各種不利因素正撲向市場，所有等著進場的投資人急忙搶購避險資產。等到美中達成貿易協議、紛爭平息，股市自然會回升，屆時投資人就能獲利了結。但以現階段來看，黃金可望繼續上漲」。

英國上季國內生產毛額（GDP）陷入六年半來首度萎縮，是全球經濟放緩的最新例證。美國7月核心生產者物價指數（PPI）為2017年初以來首度滑落，這項通膨數據降溫使美國聯準會（Fed）進一步寬鬆的預期升高。投資人再度擔憂美中貿易戰升級，拖累標普500指數下跌。

投資人正加碼買進黃金指數股票型基金（ETF），持有部位比重擴大至2013年3月以來最高；白銀ETF本周也有大量資金湧入，金額逼近歷史高點。