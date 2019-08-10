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美股周線震盪收黑 投資人關注貿易戰、美債和人民幣

2019-08-10 17:54經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周五（9日）下跌，因美國總統川普表示美中貿易協議在近期內難以達成，令市場的疑慮升高。由於多數財報已公布，投資人本周將聚焦美中貿易形勢、美債和人民幣匯率。

道瓊工業指數上周五下挫90.75點或0.34%，至26,287.44點，周線收跌0.75%。標普500指數收跌19.44點或0.66%，報2,918.65點，一周來跌0.46%。那斯達克綜合指數跌1%，至7,959.14點，周線下挫0.56%。

川普周五表示，美國正和中國進行貿易談判，但他還沒有準備好與中國達成貿易協議，且原本排定9月進行的磋商可能取消，美國也將繼續禁止與華為的業務往來。消息傳出後，標普500跌幅一度擴大至1.3%。不過，白宮隨後澄清，稱川普所言是指美國「聯邦政府機關」不採購華為產品。

Cherry Lane Investments的合夥人梅克勒表示，有關貿易議題的說法接踵而至，讓投資人應接不暇。波動性上升，令交易量升高。美股上周成交量達410億股，是今年以來最高。

National Securities首席市場策略師霍根表示，美中貿易對峙僵局未解，令市場波動加劇，「投資人對貿易局勢非常敏感，使股市震盪」。

接下來一周美股可能延續震盪走勢，由於多數企業財報已公布，除了貿易戰的進展，美股還可能受其他市場影響，尤其是債市和匯市。美債殖利率持續下挫，被視為經濟衰退的警訊。而人民幣上周一度貶破7元兌1美元關卡，美國財政部隨即宣布中國為匯率操縱國，令市場擔心貿易戰將擴大至貨幣戰，也連累美股重挫，因此，本周人民幣走勢也將是投資人關注焦點。

美中貿易爭端及人民幣破7，拖累美股上周收黑。 路透
美中貿易爭端及人民幣破7，拖累美股上周收黑。 路透
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