美股周線震盪收黑 投資人關注貿易戰、美債和人民幣

2019-08-10 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周五（9日）下跌，因美國總統川普表示美中貿易協議在近期內難以達成，令市場的疑慮升高。由於多數財報已公布，投資人本周將聚焦美中貿易形勢、美債和人民幣匯率。

道瓊工業指數上周五下挫90.75點或0.34%，至26,287.44點，周線收跌0.75%。標普500指數收跌19.44點或0.66%，報2,918.65點，一周來跌0.46%。那斯達克綜合指數跌1%，至7,959.14點，周線下挫0.56%。

川普周五表示，美國正和中國進行貿易談判，但他還沒有準備好與中國達成貿易協議，且原本排定9月進行的磋商可能取消，美國也將繼續禁止與華為的業務往來。消息傳出後，標普500跌幅一度擴大至1.3%。不過，白宮隨後澄清，稱川普所言是指美國「聯邦政府機關」不採購華為產品。

Cherry Lane Investments的合夥人梅克勒表示，有關貿易議題的說法接踵而至，讓投資人應接不暇。波動性上升，令交易量升高。美股上周成交量達410億股，是今年以來最高。

National Securities首席市場策略師霍根表示，美中貿易對峙僵局未解，令市場波動加劇，「投資人對貿易局勢非常敏感，使股市震盪」。