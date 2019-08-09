克魯曼綜評美中貿易戰：川普處境遠比他想像弱

2019-08-09 22:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



綜合研判美國與中國打貿易戰的戰術、目的和武器後，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，美中貿易衝突可能變得更糟，遲早會演變成一場全面的貿易和匯率戰。

克魯曼在紐約時報9日刊出的專欄文章中指出，美國總統川普打貿易戰亂無章法，不僅貿易觀點錯亂，究竟想要什麼也令人摸不著頭腦，還高估自己對中國造成傷害的能力，並低估中國報復可能對美國造成的傷害。

對照下，中國迄今反應相當溫和，而且步步為營。美國對中國銷美產品幾乎已全面加徵、或宣布加徵關稅，平均稅率之高是數十年來僅見。即使在這種情況下，中國對抗川普貿易戰也尚未火力全開，僅透過反擊行動給川普一些警告，彷彿說：「瞧，我們能毀了你們的農民，推倒你們的股市。你要不要重新考慮？」

然而，每當中國報復行動點到為止、給美方機會重新考慮，川普就認定這證明自己是對的，進而更用力施壓。克魯曼認為，這顯示，警告彈遲早會演變成全面的貿易戰和匯率戰。

至於川普的觀點有多錯亂，從他推特推文可見一斑。川普老是抱怨美元太強勢，讓美國陷入競爭劣勢。他周一讓財政部宣告中國為匯率操縱國，次日又誇稱「巨量資金正從中國和世界其他地方湧入美國」是「美事一樁」。殊不知大量資金湧入美國必推升美元，而大量資金若流出中國會造成人民幣大幅貶值——這些不正是川普一直抱怨、批評的事？

再談川普貿易戰究竟想逼中國做出什麼讓步。川普似乎很介意中國對美國貿易順差，但克魯曼說，貿易順差是多重因素造成的，不是中國政府所能控制。川普政府也擔心中國進軍高科技產業將威脅美國的領導地位，但克魯曼指出，中國儘管是經濟大國，卻比美國貧窮，要脅迫這樣的國家縮小發展科技的抱負，是很不切實際的想法。

接下來檢視美國的關稅武器有多大威力。美國是中國大陸產品的主要市場，而中國向美國採購的產品相對很少，因此關稅戰對中國的直接打擊較大。不過，對美出口只占中國總出口不到五分之一，不像墨西哥80%的出口銷往美國，意味經濟對貿易的依賴相對較輕。

中國也握有許多武器，可抵銷美國加徵關稅造成的傷害。例如，中國可推出貨幣和財政刺激措施，以提振國內消費；也可讓人民幣貶值，以擴大對美國乃至全世界的出口。中國另可反擊美國，例如轉向別處採購黃豆、傷害美國農民。本周世人也見識到，即使人民幣只是象徵性貶值，仍能觸動美股暴跌。

反觀美國，若想反制中國這些舉動，將面臨技術和政治因素阻礙。聯準會（Fed）固然可降利率，但基於此刻利率水平已經很低，降息空間不大；川普政府可採取財政刺激措施，但在2017年強行通過減稅案後，川普將被迫向民主黨讓步，可能性也不高；協調各國共同對付中國也不太可能，一大原因是川普好鬥成性已得罪許多盟國，在全球爭端中幾乎沒人願意站在美國這邊。