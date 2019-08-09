親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

克魯曼綜評美中貿易戰：川普處境遠比他想像弱

2019-08-09 22:39經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

綜合研判美國與中國打貿易戰的戰術、目的和武器後，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，美中貿易衝突可能變得更糟，遲早會演變成一場全面的貿易和匯率戰。

克魯曼在紐約時報9日刊出的專欄文章中指出，美國總統川普打貿易戰亂無章法，不僅貿易觀點錯亂，究竟想要什麼也令人摸不著頭腦，還高估自己對中國造成傷害的能力，並低估中國報復可能對美國造成的傷害。

對照下，中國迄今反應相當溫和，而且步步為營。美國對中國銷美產品幾乎已全面加徵、或宣布加徵關稅，平均稅率之高是數十年來僅見。即使在這種情況下，中國對抗川普貿易戰也尚未火力全開，僅透過反擊行動給川普一些警告，彷彿說：「瞧，我們能毀了你們的農民，推倒你們的股市。你要不要重新考慮？」

然而，每當中國報復行動點到為止、給美方機會重新考慮，川普就認定這證明自己是對的，進而更用力施壓。克魯曼認為，這顯示，警告彈遲早會演變成全面的貿易戰和匯率戰。

至於川普的觀點有多錯亂，從他推特推文可見一斑。川普老是抱怨美元太強勢，讓美國陷入競爭劣勢。他周一讓財政部宣告中國為匯率操縱國，次日又誇稱「巨量資金正從中國和世界其他地方湧入美國」是「美事一樁」。殊不知大量資金湧入美國必推升美元，而大量資金若流出中國會造成人民幣大幅貶值——這些不正是川普一直抱怨、批評的事？

再談川普貿易戰究竟想逼中國做出什麼讓步。川普似乎很介意中國對美國貿易順差，但克魯曼說，貿易順差是多重因素造成的，不是中國政府所能控制。川普政府也擔心中國進軍高科技產業將威脅美國的領導地位，但克魯曼指出，中國儘管是經濟大國，卻比美國貧窮，要脅迫這樣的國家縮小發展科技的抱負，是很不切實際的想法。

接下來檢視美國的關稅武器有多大威力。美國是中國大陸產品的主要市場，而中國向美國採購的產品相對很少，因此關稅戰對中國的直接打擊較大。不過，對美出口只占中國總出口不到五分之一，不像墨西哥80%的出口銷往美國，意味經濟對貿易的依賴相對較輕。

中國也握有許多武器，可抵銷美國加徵關稅造成的傷害。例如，中國可推出貨幣和財政刺激措施，以提振國內消費；也可讓人民幣貶值，以擴大對美國乃至全世界的出口。中國另可反擊美國，例如轉向別處採購黃豆、傷害美國農民。本周世人也見識到，即使人民幣只是象徵性貶值，仍能觸動美股暴跌。

反觀美國，若想反制中國這些舉動，將面臨技術和政治因素阻礙。聯準會（Fed）固然可降利率，但基於此刻利率水平已經很低，降息空間不大；川普政府可採取財政刺激措施，但在2017年強行通過減稅案後，川普將被迫向民主黨讓步，可能性也不高；協調各國共同對付中國也不太可能，一大原因是川普好鬥成性已得罪許多盟國，在全球爭端中幾乎沒人願意站在美國這邊。

結論是，川普的處境比他想像的弱很多。克魯曼揣測，中國本周讓人民幣小幅貶值，只是為了讓川普明白這一點，順便教他一點經濟學，但他恐怕一點也沒學到。美中貿易衝突在好轉前，可能還會變得更糟。

美國經濟學家克魯曼認為，跡象顯示，美中貿易衝突可能變得更糟，遲早會演變成一場全面...
美國經濟學家克魯曼認為，跡象顯示，美中貿易衝突可能變得更糟，遲早會演變成一場全面的貿易和匯率戰。路透
分享

川普人民幣
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

富士康再爆剝削！湖南生產線上的「奴工少年團」

2019-08-09 20:48

脫歐導致英國經濟近7年來首次萎縮 「英國集體發瘋」

2019-08-09 22:31

道瓊早盤下跌100點 華為報導令晶片股下挫

2019-08-09 22:24

三星和海力士Q2全球DRAM市占率上升 但價格仍不見起色

2019-08-09 21:50

叫車平台成長減緩 Uber第2季虧52億

2019-08-09 15:35

若英國無協議脫歐 英鎊可能跌至與美元平價

2019-08-09 14:53

個資外洩 澳洲App業者面臨數千萬元罰款

2019-08-09 14:16

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

油金雙震 迎區間波動

2019-08-09 13:11

國際股市趨穩 美股紅了

2019-08-09 13:11

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

日本第2季經濟按年率成長1.8%優於預期

2019-08-09 09:08

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

叫車巨擘 Lyft全年虧損將縮小

2019-08-09 01:46

未經授權聽取用戶Siri錄音 蘋果委外出包…挨告

2019-08-09 01:33

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

澳洲利率走低 房市回溫

2019-08-09 01:30

菲國降息 韓暗示跟進

2019-08-09 01:30

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

愛迪達上季獲利不如預期 這兩項因素拖累

2019-08-08 22:17

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

美國禁令採購華為 中國外交部：支持企業維權

2019-08-08 21:33

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

日本超窮肥醜男竟擁超正女友 狂曬恩愛激怒網友

2019-08-09 16:14

這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

2019-08-09 10:00

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

影／遠距離戀愛2年論及婚嫁 印尼男飛來台灣見到她嚇到悔婚

2019-08-09 18:16

影／「那是啥？」天邊一道白色雲狀物 美居民熱議

2019-08-09 11:16

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

偷天換日 感應式鑰匙新車有些只要10秒就能竊走

2019-08-09 13:29

美中貿易戰怎麼愈打愈兇？竟是這原因

2019-08-09 19:26

影／美重批中國「流氓政權」 聽聽官員當時怎麼說

2019-08-09 12:57

美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

手機藏尿布包裝內 韓國男痛毆妻子3小時影片曝光後

2019-08-09 15:29

美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31

「這裡變地獄！」鎮壓喀什米爾 印度抓500人

2019-08-09 00:19

吉爾吉斯抓前總統 軍警卻打輸民眾…被殺遭俘

2019-08-09 00:21

川普批陸：不公平貿易扼殺美國

2019-08-08 23:47

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

美情報界二把手被逼退 辭呈酸溜溜「祝您逢凶化吉」

2019-08-09 21:49

美國封殺破功？華為新手機 日本重新上架

2019-08-09 16:21

影／不忍心！美當局逮非法移民 女孩淚崩為父求情

2019-08-09 17:05

燕子爸媽築巢失敗！暖心店家「泡麵碗建新居」：明年可以再回來

2019-08-09 17:52

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

普亭掌權滿20年 從親西方的自由派變成冷面帝王

2019-08-09 20:02

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

日本上皇后美智子罹乳癌 待靜養後手術治療

2019-08-09 18:22

貿戰降溫？日鬆綁輸韓限令 韓暫緩把日除名

2019-08-09 00:06

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

道瓊早盤下跌100點 華為報導令晶片股下挫

2019-08-09 22:24

川普 ：9月美中貿易談判可能取消

2019-08-09 22:45

美國小飛機墜民宅後院 機上一家3口罹難

2019-08-09 08:59

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

美全國步槍協會執行長醜聞纏身 仍堅持反對槍支管制

2019-08-09 14:32

澳洲主權被侵蝕 議員：中國威脅有如當年納粹德國

2019-08-09 16:16

吉爾吉斯逮捕前總統清算…政局亂上加亂

2019-08-09 00:21

擔心買車被呼攏？前業代揭常見三大話術陷阱

2019-08-08 22:39

這瓶伏特加的原料來自車諾比...你敢喝嗎？

2019-08-09 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top