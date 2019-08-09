脫歐導致英國經濟近7年來首次萎縮 「英國集體發瘋」

2019-08-09 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



彭博資訊報導，英國第2季經濟萎縮，是2012年底以來首見的情況，對新任首相強生是一大打擊，但分析師指出，上季經濟疲軟部分反映一次性因素，第3季成長率可望好轉，重拾小幅成長。

英國國家統計局（ONS）9日公布，英國第2季國內生產毛額（GDP）比第1季萎縮0.2%，較第1季的0.5%成長率大幅減速。經濟學家原先預測第2季經濟持平。

彭博經濟學家指出，第2季英國經濟表現受一次性因素拖累，包括企業消化之前趕在3月29日原訂脫歐期限前累積的庫存，以及車廠把年度例行夏季關廠維修作業提前到4月的影響。

戈弗雷是英國科技業小企業主，他說：「我們的政客好像都不了解，在自由市場中，如果有任何商家處於競爭弱勢，那麼，這個商家一定會在競爭中落敗。」

戈弗雷說：「英國不是做生意的好地方。我在歐盟和美國的客戶都說，我們集體發瘋。市場競爭真的很激烈，適者生存，弱勢者死定。英國企業在全球市場上已經很難跟人競爭。」

英國英格蘭艾塞克斯郡畫框工廠「弗林頓畫框」負責人艾德金斯說：「戈弗雷說的完全正確。不確定性能殺死所有生意。」