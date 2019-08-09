親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

洪秀柱衝擊有限 綠委點名「他」下來選比較有用

三星和海力士Q2全球DRAM市占率上升 但價格仍不見起色

2019-08-09 21:50經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

受益於伺服器部門需求回溫，三星電子上季在全球DRAM市占率提升，與SK海力士（SK Hynix）在全球DRAM的市占率合計達74.4%，但由於DRAM價格不見起色、持續下跌，兩家公司的DRAM營收雙雙下滑。

根據集邦科技旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）9日公布數據，三星電子上季（4至6月）在全球DRAM市場的市占率攀升至45.7%，但受DRAM價格重跌影響，這部分營收減少2.7%至68億美元。SK海力士同期出貨量增加13%，在DRAM市場的市占率為28.7%，但價格下跌同樣讓營收下滑12.6%至43億美元。

兩家南韓晶片大廠第2季在全球DRAM合計市占率攀升至74.4%。

三星電子上季營業利潤率從48%減至41%；SK海力士也因為投資建廠計畫的緣故，營業利潤率從44%重挫至28%。

自日本上月初加強管制韓出口原料以來，DRAM現貨價格略微上漲，但DRAMeXchange認為，此事帶動DRAM第3季合約價格上漲的效果有限，「儘管日本管制原料出口導致DRAM現貨價格反彈，但現貨市場規模太小，不足以在第3季有效消化供應商的龐大庫存。此外，終端需求仍疲軟，7月合約價也持續走跌。」

日本限制對韓出口高科技，一度令人擔心會打亂三星的生產，但三星9日表示，為全球客戶量產高階記憶體晶片的工作迄今未受影響。三星已開始量產支援新一代PCIe 4.0介面的SSD PM1733，以及最大儲存容量達4TB的DRAM模組，接下來幾個月還將投產容量512GB的3-bit V-NAND SSD及多種記憶體晶片。

三星電子及SK海力士（SK Hynix）上季在全球DRAM的市占率總計達74.4...
三星電子及SK海力士（SK Hynix）上季在全球DRAM的市占率總計達74.4%，但DRAM價格不見起色，拖累兩家公司在相關領域的營收。路透
分享

南韓
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

貿戰降溫？日鬆綁輸韓限令 韓暫緩把日除名

2019-08-09 00:06

叫車平台成長減緩 Uber第2季虧52億

2019-08-09 15:35

若英國無協議脫歐 英鎊可能跌至與美元平價

2019-08-09 14:53

個資外洩 澳洲App業者面臨數千萬元罰款

2019-08-09 14:16

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

油金雙震 迎區間波動

2019-08-09 13:11

國際股市趨穩 美股紅了

2019-08-09 13:11

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

日本第2季經濟按年率成長1.8%優於預期

2019-08-09 09:08

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

叫車巨擘 Lyft全年虧損將縮小

2019-08-09 01:46

未經授權聽取用戶Siri錄音 蘋果委外出包…挨告

2019-08-09 01:33

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

澳洲利率走低 房市回溫

2019-08-09 01:30

菲國降息 韓暗示跟進

2019-08-09 01:30

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

愛迪達上季獲利不如預期 這兩項因素拖累

2019-08-08 22:17

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

美國禁令採購華為 中國外交部：支持企業維權

2019-08-08 21:33

文在寅主持經濟會議 敦促日本撤銷出口管制

2019-08-08 19:48

伊爾艾朗專欄／擴大貨幣寬鬆還管用嗎？

2019-08-07 23:29

川普逼降息 Fed鴿派說NO

2019-08-07 23:29

美房貸再融資量 攀高

2019-08-07 23:29

觀光客赴日 多在東京花錢

2019-08-07 23:27

三星戒日貨 急尋替代商

2019-08-07 23:24

德工業生產下滑 十年最弱

2019-08-07 23:23

日地方政府 盼韓廉航別砍班

2019-08-07 23:23

日本口袋翻譯機 熱銷50萬台

2019-08-07 23:20

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07
看更多

熱門文章

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

2019-08-09 10:00

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

日本超窮肥醜男竟擁超正女友 狂曬恩愛激怒網友

2019-08-09 16:14

影／「那是啥？」天邊一道白色雲狀物 美居民熱議

2019-08-09 11:16

影／遠距離戀愛2年論及婚嫁 印尼男飛來台灣見到她嚇到悔婚

2019-08-09 18:16

路透：中國花錢在台買業配 至少涉及五家媒體集團

2019-08-09 16:55

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

採購黃豆…好心沒好報

2019-08-08 23:23

偷天換日 感應式鑰匙新車有些只要10秒就能竊走

2019-08-09 13:29

影／美重批中國「流氓政權」 聽聽官員當時怎麼說

2019-08-09 12:57

美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

美中貿易戰怎麼愈打愈兇？竟是這原因

2019-08-09 19:26

手機藏尿布包裝內 韓國男痛毆妻子3小時影片曝光後

2019-08-09 15:29

美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31

英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22

吉爾吉斯第二度攻堅 突破支持者防線逮捕涉貪前總統

2019-08-08 22:23

「這裡變地獄！」鎮壓喀什米爾 印度抓500人

2019-08-09 00:19

吉爾吉斯抓前總統 軍警卻打輸民眾…被殺遭俘

2019-08-09 00:21

比正妹還吃香 印度網紅是會唱歌母驢

2019-08-08 22:18

川普批陸：不公平貿易扼殺美國

2019-08-08 23:47

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

影／不忍心！美當局逮非法移民 女孩淚崩為父求情

2019-08-09 17:05

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

美國封殺破功？華為新手機 日本重新上架

2019-08-09 16:21

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

燕子爸媽築巢失敗！暖心店家「泡麵碗建新居」：明年可以再回來

2019-08-09 17:52

反制美國 再打稀土牌

2019-08-08 23:23

貿戰降溫？日鬆綁輸韓限令 韓暫緩把日除名

2019-08-09 00:06

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

美國小飛機墜民宅後院 機上一家3口罹難

2019-08-09 08:59

普亭掌權滿20年 從親西方的自由派變成冷面帝王

2019-08-09 20:02

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

日本上皇后美智子罹乳癌 待靜養後手術治療

2019-08-09 18:22

美全國步槍協會執行長醜聞纏身 仍堅持反對槍支管制

2019-08-09 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top