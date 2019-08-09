三星和海力士Q2全球DRAM市占率上升 但價格仍不見起色

2019-08-09 21:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



受益於伺服器部門需求回溫，三星電子上季在全球DRAM市占率提升，與SK海力士（SK Hynix）在全球DRAM的市占率合計達74.4%，但由於DRAM價格不見起色、持續下跌，兩家公司的DRAM營收雙雙下滑。

根據集邦科技旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）9日公布數據，三星電子上季（4至6月）在全球DRAM市場的市占率攀升至45.7%，但受DRAM價格重跌影響，這部分營收減少2.7%至68億美元。SK海力士同期出貨量增加13%，在DRAM市場的市占率為28.7%，但價格下跌同樣讓營收下滑12.6%至43億美元。

兩家南韓晶片大廠第2季在全球DRAM合計市占率攀升至74.4%。

三星電子上季營業利潤率從48%減至41%；SK海力士也因為投資建廠計畫的緣故，營業利潤率從44%重挫至28%。

自日本上月初加強管制韓出口原料以來，DRAM現貨價格略微上漲，但DRAMeXchange認為，此事帶動DRAM第3季合約價格上漲的效果有限，「儘管日本管制原料出口導致DRAM現貨價格反彈，但現貨市場規模太小，不足以在第3季有效消化供應商的龐大庫存。此外，終端需求仍疲軟，7月合約價也持續走跌。」