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南韓推出5G僅四個月 用戶突破200萬大關

2019-08-09 20:12經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

南韓自4月推出商業化第五代通訊技術（5G）網路後，5G用戶人數截至6日突破200萬大關；同時，大型電信業者商在5G市場的競爭日趨激烈。

根據產業數據，SK電信、韓國電信公司（KT）以及LG Uplus等電信三雄的5G用戶總數在6日達到201萬人；6月剛突破百萬用戶大關。三星電子預計23日起在南韓販售5G版的Galaxy Note 10，這有助加快5G用戶人數增長。

首爾一家電信公司表示，「有鑒於許多消費者是Galaxy Note系列的死忠支持者，行動通訊業者已保留資源，準備加入這場規模龐大的5G行銷戰」。自南韓4月推出商業化5G網路以來，電信業者大打行銷戰吸引用戶。

根據全球行動通訊系統協會（GSMA），截至6月底，南韓5G用戶人數占全球77%，是美國的16倍，遙遙領先想與南韓競逐全球5G龍頭寶座的美國。

拜美國封殺中企華為所賜，南韓電信業者得以擴大5G網路設備市場版圖。美國研究機構DellOro Group 5月表示，三星電子去年第4季在5G無線網路存取（RAN）市占率達到37%。

在此同時，南韓5G市場的競爭日益白熱化，電信業者正卯足全力吸引消費者。自三星4月推出第一款由5G手機Galaxy S10 5G以來，SK電信就保持市場的領先地位，KT公司和LG Uplus則持續設法追上。

根據電信公司的數據，SK電信的5G用戶占總數42%，KT公司以31%居次，LG Uplus則占27%，位居第三。另一家電信業者表示，「以行銷活動來看，這三大電信業者的5G市占率浮動很大，而且用在Galaxy S10 5G的行銷支出已見底，下一輪行銷戰將鎖定Galaxy Note 5G」。

南韓5G用戶人數截至本月6日已突破200萬大關。美聯社
南韓5G用戶人數截至本月6日已突破200萬大關。美聯社
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