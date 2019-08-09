巴克萊看淡蘋果：5G iPhone難以大幅提振營收

2019-08-09 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



巴克萊銀行（Barclays）看淡蘋果前景，最新出爐的投資報告給予蘋果「中立」評級，目標價為192美元，預估5G iPhone及服務事業將難以顯著提升營收。

巴克萊分析師Tim Long表示，蘋果主力產品已從黃金巔峰走下坡，當前最新機型iPhone XS及XR在重拾銷售上，表現相對黯淡。

根據巴克萊投資報告，這樣的情況不必然能在下季獲得改善，認為9月將發表的新iPhone能否帶動換機潮仍是個未知數。2020年新推出的5G機型對營收甚至可能不會有「顯著差異」，Long並認為明年iPhone平均售價可能下降。

該報告同時預測，蘋果服務事業接下來的成長將走緩。儘管影音串流平台Apple TV+及遊戲訂閱服務Apple Arcade等新的服務能帶進營收，但未來將面臨嚴峻的競爭壓力，尤其在定價方面。

目前外界多半認為蘋果新推出的服務將奠基於穩健的服務事業基礎上，然而Long的看法與大多數的分析師相左。根據蘋果上季財報，服務事業營收年增13%至115億美元，占蘋果整體營收的21%，目前蘋果各項服務的付費用戶總數超過4.2億。