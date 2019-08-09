親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

三思而後「粉」：那些偶像幻滅的成長痛

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

巴克萊看淡蘋果：5G iPhone難以大幅提振營收

2019-08-09 17:42經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

巴克萊銀行（Barclays）看淡蘋果前景，最新出爐的投資報告給予蘋果「中立」評級，目標價為192美元，預估5G iPhone及服務事業將難以顯著提升營收。

巴克萊分析師Tim Long表示，蘋果主力產品已從黃金巔峰走下坡，當前最新機型iPhone XS及XR在重拾銷售上，表現相對黯淡。

根據巴克萊投資報告，這樣的情況不必然能在下季獲得改善，認為9月將發表的新iPhone能否帶動換機潮仍是個未知數。2020年新推出的5G機型對營收甚至可能不會有「顯著差異」，Long並認為明年iPhone平均售價可能下降。

該報告同時預測，蘋果服務事業接下來的成長將走緩。儘管影音串流平台Apple TV+及遊戲訂閱服務Apple Arcade等新的服務能帶進營收，但未來將面臨嚴峻的競爭壓力，尤其在定價方面。

目前外界多半認為蘋果新推出的服務將奠基於穩健的服務事業基礎上，然而Long的看法與大多數的分析師相左。根據蘋果上季財報，服務事業營收年增13%至115億美元，占蘋果整體營收的21%，目前蘋果各項服務的付費用戶總數超過4.2億。

巴克萊銀行給予蘋果「中立」（equal weight）評級，目標價為每股192美元，低於8日收盤價每股203.43美元。

巴克萊（Barclays）看淡蘋果前景，給予「中立」評級，目標價為每股192美元...
巴克萊（Barclays）看淡蘋果前景，給予「中立」評級，目標價為每股192美元。路透
分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

叫車平台成長減緩 Uber第2季虧52億

2019-08-09 15:35

若英國無協議脫歐 英鎊可能跌至與美元平價

2019-08-09 14:53

個資外洩 澳洲App業者面臨數千萬元罰款

2019-08-09 14:16

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

油金雙震 迎區間波動

2019-08-09 13:11

國際股市趨穩 美股紅了

2019-08-09 13:11

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

日本第2季經濟按年率成長1.8%優於預期

2019-08-09 09:08

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

叫車巨擘 Lyft全年虧損將縮小

2019-08-09 01:46

未經授權聽取用戶Siri錄音 蘋果委外出包…挨告

2019-08-09 01:33

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

澳洲利率走低 房市回溫

2019-08-09 01:30

菲國降息 韓暗示跟進

2019-08-09 01:30

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

愛迪達上季獲利不如預期 這兩項因素拖累

2019-08-08 22:17

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

美國禁令採購華為 中國外交部：支持企業維權

2019-08-08 21:33

文在寅主持經濟會議 敦促日本撤銷出口管制

2019-08-08 19:48

微軟堅稱唯有獲允許 才會聆聽使用者對話

2019-08-08 17:33

克魯曼：美股近日暴跌 顯示市場醒悟2件事

2019-08-08 17:16

繼印、紐、泰之後，菲律賓央行也宣布降息

2019-08-08 17:12

日正式將韓踢出「白名單」 軍情協定恐不保

2019-08-08 16:41

沙國出面與產油國討論對策 西德州原油聞訊價格反彈

2019-08-08 15:00

伊爾艾朗專欄／擴大貨幣寬鬆還管用嗎？

2019-08-07 23:29

川普逼降息 Fed鴿派說NO

2019-08-07 23:29

美房貸再融資量 攀高

2019-08-07 23:29

觀光客赴日 多在東京花錢

2019-08-07 23:27

三星戒日貨 急尋替代商

2019-08-07 23:24

德工業生產下滑 十年最弱

2019-08-07 23:23

日地方政府 盼韓廉航別砍班

2019-08-07 23:23

日本口袋翻譯機 熱銷50萬台

2019-08-07 23:20

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08
看更多

熱門文章

這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

2019-08-09 10:00

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

影／「那是啥？」天邊一道白色雲狀物 美居民熱議

2019-08-09 11:16

日本超窮肥醜男竟擁超正女友 狂曬恩愛激怒網友

2019-08-09 16:14

路透：中國花錢在台買業配 至少涉及五家媒體集團

2019-08-09 16:55

採購黃豆…好心沒好報

2019-08-08 23:23

「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08

影／美重批中國「流氓政權」 聽聽官員當時怎麼說

2019-08-09 12:57

偷天換日 感應式鑰匙新車有些只要10秒就能竊走

2019-08-09 13:29

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21

吉爾吉斯第二度攻堅 突破支持者防線逮捕涉貪前總統

2019-08-08 22:23

美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31

英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22

吉爾吉斯抓前總統 軍警卻打輸民眾…被殺遭俘

2019-08-09 00:21

手機藏尿布包裝內 韓國男痛毆妻子3小時影片曝光後

2019-08-09 15:29

「這裡變地獄！」鎮壓喀什米爾 印度抓500人

2019-08-09 00:19

比正妹還吃香 印度網紅是會唱歌母驢

2019-08-08 22:18

川普批陸：不公平貿易扼殺美國

2019-08-08 23:47

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

影／遠距離戀愛2年論及婚嫁 印尼男飛來台灣見到她嚇到悔婚

2019-08-09 18:16

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17

反制美國 再打稀土牌

2019-08-08 23:23

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

貿戰降溫？日鬆綁輸韓限令 韓暫緩把日除名

2019-08-09 00:06

Uber Eats執行長：配送擴大至超商和便利店 從歐美開始

2019-08-09 12:05

數千萬元古柯鹼沖上岸 紐西蘭警方將派員巡查

2019-08-08 21:22

美國小飛機墜民宅後院 機上一家3口罹難

2019-08-09 08:59

影／不忍心！美當局逮非法移民 女孩淚崩為父求情

2019-08-09 17:05

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

美國封殺破功？華為新手機 日本重新上架

2019-08-09 16:21

美國禁令採購華為 中國外交部：支持企業維權

2019-08-08 21:33

愛迪達上季獲利不如預期 這兩項因素拖累

2019-08-08 22:17

巴基斯坦反對派領袖 前總理謝里夫女兒涉洗錢被捕

2019-08-08 23:00

美全國步槍協會執行長醜聞纏身 仍堅持反對槍支管制

2019-08-09 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top