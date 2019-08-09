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北京避免人民幣直墜 最大顧忌非美國而是歐日

2019-08-09 17:32經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

中國人民幣兌美元匯率在本周貶破7元兌1美元重要心理關卡時，全球市場大受震撼，投資人既擔心2015-2016年人民幣失序貶值的歷史重演，也懷疑人民幣被北京當作報復美國貿易戰的武器。

但芝加哥保爾森基金會智庫研究員宋厚澤（Houze Song）在美國財經網站MarketWatch發表評論指出，這些顧慮可能都被誇大了。他認為，中國這回避免讓人民幣匯率直直落的最大原因，其實跟日本和歐洲有關，因為北京當局不想在與美國打貿易戰的同時，又開啟新的戰線。

宋厚澤預期，未來數月，人民幣也不可能出現自由落體般的跌勢，因為北京決策當局顧忌到人民幣若貶值過劇，可能引發歐盟和日本強烈反彈，必將知所節制。

許多人認為，北京對龐大資本外流潮的恐懼，將限縮人民幣貶值幅度。宋厚澤則認為，這回更重要的考量，是擔心人民幣急貶將重創歐盟和日本的出口，促使這兩個強大的經濟體在貿易戰中與美國站在同一陣線合力對付中國。北京自知打不贏多戰線的貿易戰，就會防止那種情況發生。

宋厚澤指出，有三個原因可說明，為什麼單是資本外流並不足以阻止北京放手讓人民幣大幅貶值。

一，儘管北京必定顧慮到中國投資人可能把資金搬到海外，但此時人民幣價值已不像2015年那麼被高估，所以資本外流壓力相對較輕。自貿易戰開打以來，北京已讓人民幣逐步貶值，以致現在的價位或許較當年更接近真正的市場價值。

二，北京如今也比較不倚賴藉信用成長刺激經濟；信用成長趨緩，意味資本外流壓力隨之減輕。

三，北京現在有更多的經驗和工具可管控資本外流壓力，例如堵住讓資本外流偽裝成海外投資的漏洞。

相形之下，人民幣大幅貶值對全球經濟（尤其是歐盟和日本經濟）的影響，是更令北京投鼠忌器的顧慮。人民幣對美元一貶值，可能牽動人民幣對歐元或日圓貶得更深，這是因為歐洲央行（ECB）和日本銀行（BOJ）利率已經是負的，幾乎已無空間降息，不像美國聯準會（Fed）還有降利率促貶美元的空間。

ECB和BOJ利率降無可降，意味一旦人民幣貶值，歐元和日圓不但會對美元升值，對人民幣也將升得更兇。這正是本周初人民幣貶值時發生的情況。再者，由於人民幣自5月來就走貶，歐元和日圓兌人民幣價位都已接近今年最強水準。

人民幣若進一步貶值，可能嚴重打擊歐盟和日本的出口業，對已很疲弱的歐、日經濟成長落井下石。況且，由於這兩個經濟體對中國的貿易曝險度都比美國來得高，痛感也會更強烈。就出口占國內生產毛額（GDP）的百分比率而論，歐盟和日本對中國大陸出口，分別比美國對大陸出口高一倍和五倍。

歐洲和日本經濟現況比美國弱，兩地央行能用來抵銷匯率壓力的貨幣工具也比較少，使歐、日經濟更難因應人民幣劇貶的情況。布魯塞爾和東京若憤而加入華府行列，組成美、歐、日合力抗中陣線，貿易戰情勢將急遽升高。這層顧慮可能足以制止北京在匯率上玩火自焚。

美中貿易戰有演變成匯率戰之虞，但分析師認為，北京應會避免讓人民幣貶值過劇，除了資...
美中貿易戰有演變成匯率戰之虞，但分析師認為，北京應會避免讓人民幣貶值過劇，除了資本外流顧慮外，唯恐觸怒歐盟和日本導致貿易戰線擴大，是更大的考量。路透
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