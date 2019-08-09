路透：中國大陸付錢給5台媒收買民心

2019-08-09 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



路透9日報導，中國大陸政府支付金錢給至少5個台灣媒體集團，在多篇報導及一個電視頻道報導中國大陸相關新聞，作為統戰宣傳手段。

這篇題為「付費『新聞』：消息人士稱 中國利用台灣媒體贏得島上人心」（Paid 'news': China using Taiwan media to win hearts and minds on island- sources）的報導指出，路透記者訪談10位記者及編輯部主管，並檢視相關內部文件，包括大陸國台辦簽署的合約。

報導提到，台灣一家主要報紙網站刊出中國大陸一項吸引台商的新計畫，提供多項優惠措施，文中稱大陸「對待台商有如自己的人民」，並稱此為「 前所未有的機會」。

一名熟悉過程及內部文件的消息人士透露，國台辦支付3萬人民幣（約台幣13萬元）， 為2篇關於中國招募台商的專題報導費用。該名人士說：「我感覺自己是在進行宣傳，為中國大陸政府工作。」

另有3名直接了解相關過程的人士說，其他大陸單位也有買新聞的做法，其中一項合約是由南方一個市政府所簽。

國台辦未回應路透詢問。

一名曾在2017至2018年間，於南台灣一家報社參與多篇大陸置入新聞的記者說：「這讓中國大陸有操作台灣政治和輿論的空間。 」