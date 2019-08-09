IEA第四度下修今年全球原油需求成長預估

2019-08-09 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



國際能源總署（IEA）9日公布最新月報指出，今年1-5月全球原油需求成長減緩，增加的數量是2008年來同期間最少的一年，因此IEA第四度下修全年需求預估。

IEA指出，今年1-5月全球平均每天原油需求量只比去年同期增加52萬桶；IEA將2019及2020年每天需求成長預估分別下修10萬桶及5萬桶，為110萬及130萬桶。去年底時，IEA預測今年每天需求量將增加150萬桶，到今年6月時已下修到120萬桶。

IEA強調，全球經濟成長減緩，加上美─中貿易戰升高，「可能導致貿易活動下降，及原油需求成長縮水」；「未來展望相當脆弱」。

在此同時，儘管油國組織及夥伴國（OPEC+）減產，但美國強勁增產，可能使市場油滿為患。過去一年來OPEC+平均每天減產200萬桶，但美國等其他產油國估計今年每天將增加190萬桶，明年將增產220萬桶。

供給增加及需求成長減緩這些利空因素，已經壓倒波斯灣緊張對油價的支撐。IEA表示，「經濟疲軟的影響力超過地緣衝突」。

國際油價8月來已下跌約10%，布蘭特油價本周一度跌破每桶57美元，為今年元月來低點，且比4月的高點大跌約25%。9日油價溫和回升，布蘭特10月期貨每桶上漲0.29美元，報57.67美元；西德州9月期貨上漲0.21美元，報52.75美元。