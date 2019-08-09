叫車平台成長減緩 Uber第2季虧52億

2019-08-09 15:35 世界日報 編譯組／舊金山8日電



Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄。 路透 分享 facebook Uber公布第二季財報虧損52億元，顯示出經營高成本「零工經濟」（gig economy）上市公司的困難。

這是Uber成立以來最大的虧損，主要是因公司5月上市時有39億一次性的股票獎酬，以及總計近3億元的司機獎勵。

Uber表示，該公司面臨全球市場的競爭，以及公司核心叫車平台成長緩慢，僅成長2%。總收入成長14%，達32億元。

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）擬定了增加公司收入的策略，主要依賴於改善公司的演算法。Uber致力改善乘客與司機之間的匹配功能，並增加每次叫車的乘坐者數量，以提高盈利能力。Uber也努力與地方交通單位建立更好的合作關係，吸引更多乘客共乘而非單獨駕車。

Uber總收入增加，部分是因為與對手成長Lyft的價格戰暫緩，雙方都著重獲利，成長居次，減少吸引乘客的花費。雖然Uber減少折扣，但驚人的虧損依舊顯示它在電召車、送餐、貨運、共享滑板車（scooter）等各種服務上，仍難以找到獲利之道。

Uber希望能成為全球運輸和物流的一站式商店，不僅與電召車對手競爭，也要和如亞馬遜的科技鉅子抗衡。公司希望能運用它在運算法和路線上的知識來消除客運效率低下的問題，這也適用於包括食品運輸和貨運在內的領域。

儘管它有建立物流帝國的野心，但巨額虧損和身為上市公司的巨幅震盪，也讓人擔心矽谷「獨角獸」初創公司的前景，它們已累積了數百萬顧客，積聚了投資人的金錢，卻還未能證明自己可以獲利。