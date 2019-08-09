個資外洩，澳洲App業者面臨數千萬元罰款

2019-08-09 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



【實習編譯黃獻寬／綜合報導】澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲最大的醫療預約App業者HealthEngine因洩露患者資訊，將面臨澳幣數百萬元（台幣數千萬元）罰款。澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）已決定訴諸法律行動，指控HealthEngine的誤導及欺騙行為。

澳洲廣播公司去年6月報導，自2017年起，HealthEngine每天都會寄送患者清單給法律事務所，幫助他們尋找潛在客戶。競爭及消費者委員會也指控該公司將患者個資賣給保險經紀人，受害者約13萬5000人。被洩漏的個資包含姓名、電話、生日及電子信箱。不過，競爭及消費者委員會並未透露這些資訊賣了多少錢。

澳洲廣播公司去年還揭露，不只是法律事務所及保險經紀人，HealthEngine還會向廣告商吹噓，他們能根據症狀和病情來鎖定使用者。HealthEngine還被指控操控使用者評論來誤導消費者。

HealthEngine現在面臨每項指控110萬澳元（約新台幣2389萬元）的罰款，但ACCC尚未認定該公司有多少項違規。數百萬澳元的罰款可能造成該公司極大財務壓力，尤其是HealthEngine在2017-18年度已虧損1300萬澳元（約新台幣2億8236萬元）。