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「大賣空」艾斯曼看香港局勢：可能成為全球經濟黑天鵝

2019-08-09 14:08經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

「大賣空」投資人艾斯曼（Steve Eisman）表示，香港抗爭活動可能成為全球經濟的「黑天鵝」。

艾斯曼曾準確預料金融危機來臨，並在2008年美國次貸危機中大撈一筆，電影「大賣空」（The Big Short）就是敘述這段經歷。

目前擔任路博邁集團（Neuberger Berman）董事總經理暨資深投資組合經理人的艾斯曼向CNBC表示，美國金融系統目前很健全，出現類似10多年前系統性危機的可能性微乎其微。目前最令他擔憂的是，香港的反送中抗爭活動可能危及與中國的各種貿易協議，並使全球經濟受創。

艾斯曼說：「我認為，如果目前有所謂的黑天鵝，那就是香港的現況。一旦緊張形勢升溫，將對全球經濟造成實質衝擊。」所謂的黑天鵝事件往往出乎預期，也因此造成的傷害特別嚴重。

香港數十萬民眾自7月初起走上街頭，反對當局有意修改「條犯條例」，讓政府可採個案方式向沒有引渡安排的國家或地區處理逃犯移交至中國。

艾斯曼認為，香港的緊張局勢「看起來即將升高，抗議民眾和中國政府都不退讓，如果失去冷靜，情況會變得很糟。對於美中貿易協商而言，這絕對不是正面消息，對全球市場也不是。」

「大賣空」投資人艾斯曼認為，香港抗爭活動可能成為全球經濟的黑天鵝。 本報資料照
「大賣空」投資人艾斯曼認為，香港抗爭活動可能成為全球經濟的黑天鵝。 本報資料照
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