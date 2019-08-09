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環保品牌力推「可完全回收」防寒衣救海洋

2019-08-09 12:36聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

據估計，全球每年丟棄約380噸的防寒衣，英國戶外服飾品牌Finisterre提出一項徹底的解決方案，以最實際的行動保護海洋。

Finisterre致力於製造全球第一款可完全回收的防寒衣，創辦人凱伊（Tom Kay）15年前創立該公司。他表示，相信客戶能體驗到更好的生活、健康、靈性與心理空間。凱伊說：「希望有一個守護者，意識到照顧大海的重要性。」

衝浪者與海洋有密切關係，但他們造成的傷害卻往往遭到低估。防寒衣由合成橡膠製成，雖使衝浪者能在冬季時禦寒，但製造過程卻會產生許多有毒物汙染環境。

Finisterre估計，全球每年可能產生約380噸防寒衣廢料。18個月前，凱伊決定採取行動，製造全球第一件可完全回收的防寒衣，並開創回收舊式防寒衣的方法。

Finisterre在防寒衣中使用可生物分解的橡膠。此外，還使用再生紗「Econyl」作為材料，「Econyl」為一種再生尼龍，由廢棄的的漁網和地毯織物廢料製成，可完全回收的防寒衣是Finisterre的下一步。凱伊說：「我們非常積極地參與解決創新方面的這些問題。」

Finisterre聘請凱伊認為是全球唯一的全職防寒衣回收專家，幫助公司尋找可永續發展的解決方案。珍妮．班克斯（Jenny Banks）畢業於倫敦中央聖馬丁學院的未來材料碩士學位。她表示，要達成這類目標，首先要審視現有研究，「但有用資訊不多，大多是1950年代軍用防寒裝的測試標準」。

傳統的防寒衣最多能混雜15種材料，壽命結束時幾乎不可能將這些材料分離，Finisterre計畫要設計一種材料數量較少的防寒衣，盡可能提高橡膠與其他可回收材料的比例。經過壓力及耐用度測試，班克斯說，現有布料很棒，但回收利用困難，這也是我們需討論的課題：如何兼顧防寒衣的強韌與可回收度。

Finisterre尚未從該計畫中獲利，而且新產品上市後，將必須說服消費者掏更多錢。凱伊注意到大眾開始意識到氣候變遷問題的嚴重性，但他認為多數人不願為永續發展砸大錢，這仍是一個大挑戰。

英國品牌Finisterre擬推出完全可回收的潛水衣。取自Finisterre官...
英國品牌Finisterre擬推出完全可回收的潛水衣。取自Finisterre官網
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