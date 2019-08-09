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馬國成立專門窗口加強吸引中國製造業投資

2019-08-09 10:33經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

馬來西亞官方新聞通訊社Bernama引述馬國財政部長林冠英報導，馬來西亞將由財政部主導設立專門窗口來吸引來自中國的直接投資，目標將中國投入的外國直接投資（FDI）金額翻升一倍到88億馬元（21億美元）。

美中貿易戰迫使許多廠商將生產線移出中國，以規避美國對中國產製商品加徵的高額關稅。馬來西亞寄望把握時機，為尋求避風港的中國製造業投資人提供替代選擇。

馬來西亞今年第1季的外國直接投資，來自中國的資金已達44億馬元。

馬來西亞爭取更多中國直接投資製造業。圖為馬國Gebeng一處先進材料製造廠。 ...
馬來西亞爭取更多中國直接投資製造業。圖為馬國Gebeng一處先進材料製造廠。 路透
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