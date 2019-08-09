馬國成立專門窗口加強吸引中國製造業投資

2019-08-09 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



馬來西亞官方新聞通訊社Bernama引述馬國財政部長林冠英報導，馬來西亞將由財政部主導設立專門窗口來吸引來自中國的直接投資，目標將中國投入的外國直接投資（FDI）金額翻升一倍到88億馬元（21億美元）。

美中貿易戰迫使許多廠商將生產線移出中國，以規避美國對中國產製商品加徵的高額關稅。馬來西亞寄望把握時機，為尋求避風港的中國製造業投資人提供替代選擇。