鴻海又遭勞工維權團體指控 衡陽廠剝削高中實習生

2019-08-09 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊報導，鴻海和鴻海客戶亞馬遜（Amazon）又遭勞工維權團體指控，這次指控鴻海在中國的代工廠因美中關稅戰的成本壓力，削減工資、藐視勞工法律，損害勞工權益。

英國衛報也報導，根據該報取得的文件，鴻海涉嫌利用未成年的學校學生在中國的生產線上，日夜加班趕工製造亞馬遜智慧音箱Echo等產品。

彭博指出，勞工維權團體China Labor Watch（CLW）今年第二度針對鴻海位於中國湖南衡陽代工廠的勞工待遇進行調查，去年該團體就已指責鴻海製造亞馬遜的Echo智慧音箱和Kindle電子書，仰賴包括中學實習生在內的眾多臨時工，超時工作遠超過法律限制。

這個位於美國紐約的該組織表示，今年的他們取得的資料發現，鴻海中國代工廠的勞動條件不但沒有改善，還更加惡化。CLW說，去年已經批評鴻海給的工資太低無法維持適當生活水準，今年工資還再減少16%。