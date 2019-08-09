親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

想出門透氣? 北部百貨營業狀況總覽、SOGO遠百都正常

強颱利奇馬風雨不強？ 氣象局回應了

臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17聯合報 記者季晶晶╱即時報導

臉書傳出願意每年支付新聞業者300萬美元，以取得新聞內容的使用授權。圖為臉書執行...
臉書傳出願意每年支付新聞業者300萬美元，以取得新聞內容的使用授權。圖為臉書執行長祖克柏4月出席美國國會聽證會。美聯社
分享
社群巨擘臉書向新聞出版業者提議，願出「數百萬美元」取得授權，將他們生產的內容刊登於臉書可能在今年稍晚推出的新聞欄目。臉書多年來一直因為壟斷線上廣告，導致新聞業陷入經營困境而遭抨擊。

華爾街日報8日報導，臉書的代表告知新聞業高層主管，他們願意每年支付300萬美元（約台幣9487萬元），以獲得轉載新聞故事、重磅報導和其他素材的權利。臉書拒絕對此進行評論，但證實正努力要在今年秋季推出「新聞標籤」的服務。臉書執行長祖克柏4月起開始提及臉書的服務會有一個新聞欄目。

華爾街日報沒有清楚說明，臉書提議的300萬美元是要支付給個別新聞媒體，或是所有新聞出版商的總額。

許多新聞業者一直怪罪臉書和谷歌，免費使用他們的內容，導致以前流向報紙的廣告收益現在泰半流向這些社群平台，新聞業的生存因此變得艱難。美國國會今年提出一項兩黨共同支持的法案，給予新聞出版商反托辣斯豁免期，允許他們聯合起來就收入分配問題和大型科技平台討價還價。

根據知情人士，臉書新聞欄目主打的新聞供應商包括迪士尼公司旗下的美國廣播公司（ABC）、華爾街日報母公司道瓊（Dow Jones）、華盛頓郵報和彭博資訊。沒有任何一家公司提供評論。

部分消息人士透露，臉書與新聞媒體之間的授權協議預計以三年為期。目前還不知道是否有任何新聞媒體已正式同意授權臉書。

華爾街廣告華盛頓郵報祖克柏臉書出版業
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

貿戰降溫？日鬆綁輸韓限令 韓暫緩把日除名

2019-08-09 00:06

日本第2季經濟按年率成長1.8%優於預期

2019-08-09 09:08

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

叫車巨擘 Lyft全年虧損將縮小

2019-08-09 01:46

未經授權聽取用戶Siri錄音 蘋果委外出包…挨告

2019-08-09 01:33

澳洲利率走低 房市回溫

2019-08-09 01:30

菲國降息 韓暗示跟進

2019-08-09 01:30

油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29

愛迪達上季獲利不如預期 這兩項因素拖累

2019-08-08 22:17

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03

美國禁令採購華為 中國外交部：支持企業維權

2019-08-08 21:33

文在寅主持經濟會議 敦促日本撤銷出口管制

2019-08-08 19:48

微軟堅稱唯有獲允許 才會聆聽使用者對話

2019-08-08 17:33

克魯曼：美股近日暴跌 顯示市場醒悟2件事

2019-08-08 17:16

繼印、紐、泰之後，菲律賓央行也宣布降息

2019-08-08 17:12

日正式將韓踢出「白名單」 軍情協定恐不保

2019-08-08 16:41

沙國出面與產油國討論對策 西德州原油聞訊價格反彈

2019-08-08 15:00

AMD力推自家伺服器晶片 號稱比英特爾更快、更便宜

2019-08-08 14:48

美緊盯波斯灣 日本婉拒加入聯盟

2019-08-08 13:34

中國政府專用駭客好忙！傳私下兼差從事商業犯罪

2019-08-08 13:15

中國稀土行業協會：堅決支持反制美國 加強擴大市場

2019-08-08 13:04

日本准許首批原料出口南韓 審查時間大幅縮短僅一個月

2019-08-08 11:22

韓日關係緊張！南韓民眾抵制日貨 7月中旬起減少遊日刷卡

2019-08-08 11:01

A股「入摩」邁入第二階段 納入因子將從10%提高至15%

2019-08-08 08:05

美庫存增加拖累油價 避險需求推升金價突破1,500美元

2019-08-08 07:41

美元持穩 成長疑慮推升日圓、瑞郎

2019-08-08 07:31

標普500由黑翻紅 因公債殖利率回升及投資人逢低買進

2019-08-08 07:08

伊爾艾朗專欄／擴大貨幣寬鬆還管用嗎？

2019-08-07 23:29

川普逼降息 Fed鴿派說NO

2019-08-07 23:29

美房貸再融資量 攀高

2019-08-07 23:29

觀光客赴日 多在東京花錢

2019-08-07 23:27

三星戒日貨 急尋替代商

2019-08-07 23:24

德工業生產下滑 十年最弱

2019-08-07 23:23

日地方政府 盼韓廉航別砍班

2019-08-07 23:23
看更多

熱門文章

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35

美中貿易戰何時了？瑞信：待這2種情況發生

2019-08-08 16:06

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

睡前喝咖啡會失眠？美大學研究「這兩樣才是兇手」

2019-08-08 11:07

克魯曼：美股近日暴跌 顯示市場醒悟2件事

2019-08-08 17:16

陸再打「稀土牌」 揚言要讓加徵的關稅由美消費者承擔

2019-08-08 16:52

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

影／砰砰砰聽成槍聲！時報廣場民眾大逃亡釀22傷

2019-08-08 16:18

樂透得主每月樂領38萬 超暖心哥哥拿獎金照顧弟弟

2019-08-08 16:18

閃電擊中化糞池 家中馬桶瞬間被炸碎

2019-08-08 17:29

鯊魚真的嗜血？網紅Youtuber竟然海中滴血實驗

2019-08-08 14:55

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

吉爾吉斯第二度攻堅 突破支持者防線逮捕涉貪前總統

2019-08-08 22:23

日本批准對南韓出口高科技材料 7月收緊管制以來首見

2019-08-08 09:59

眾星聲援 殺嫖客判無期美國女子獲釋

2019-08-08 17:40

美中貿易戰 川普愈發靠直覺而非專業建議

2019-08-08 14:41

鬼遮眼？這個箭頭怎麼轉都指向同一方

2019-08-08 11:54

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

吉爾吉斯抓前總統 軍警卻打輸民眾…被殺遭俘

2019-08-09 00:21

採購黃豆…好心沒好報

2019-08-08 23:23

盧森堡將成歐洲首個大麻合法化國家 且呼籲他國跟進

2019-08-08 10:42

男為採集蝙蝠糞便 掉入30公尺深岩縫卡4天幸運獲救

2019-08-08 17:38

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22

美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21

比正妹還吃香 印度網紅是會唱歌母驢

2019-08-08 22:18

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31

美傳持刀隨機搶劫殺人！4人死亡2人受傷

2019-08-08 14:33

川普批陸：不公平貿易扼殺美國

2019-08-08 23:47

英女科學家希臘小島度假失蹤 屍體在深谷尋獲

2019-08-08 11:03

白宮下令政府採購 禁用陸貨

2019-08-08 14:37

物資遭扣逾月 華為向美企索償「數億人民幣」巨額

2019-08-08 13:02

殺人逃亡 加國2青少年屍體尋獲

2019-08-08 14:37

日本鐵路站設特別版皮卡丘閘門 刷卡聲變「PIKACHU」超治癒

2019-08-08 14:08

吉爾吉斯拘捕前總統 特種部隊吃癟

2019-08-08 14:37

費城穆斯林受辱 「滾回妳的國家」

2019-08-08 14:48

AMD力推自家伺服器晶片 號稱比英特爾更快、更便宜

2019-08-08 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top