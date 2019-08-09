臉書願出9500萬元 取得新聞媒體的內容授權

2019-08-09 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



臉書傳出願意每年支付新聞業者300萬美元，以取得新聞內容的使用授權。圖為臉書執行長祖克柏4月出席美國國會聽證會。美聯社 分享 facebook 社群巨擘臉書向新聞出版業者提議，願出「數百萬美元」取得授權，將他們生產的內容刊登於臉書可能在今年稍晚推出的新聞欄目。臉書多年來一直因為壟斷線上廣告，導致新聞業陷入經營困境而遭抨擊。

華爾街日報8日報導，臉書的代表告知新聞業高層主管，他們願意每年支付300萬美元（約台幣9487萬元），以獲得轉載新聞故事、重磅報導和其他素材的權利。臉書拒絕對此進行評論，但證實正努力要在今年秋季推出「新聞標籤」的服務。臉書執行長祖克柏4月起開始提及臉書的服務會有一個新聞欄目。

華爾街日報沒有清楚說明，臉書提議的300萬美元是要支付給個別新聞媒體，或是所有新聞出版商的總額。

許多新聞業者一直怪罪臉書和谷歌，免費使用他們的內容，導致以前流向報紙的廣告收益現在泰半流向這些社群平台，新聞業的生存因此變得艱難。美國國會今年提出一項兩黨共同支持的法案，給予新聞出版商反托辣斯豁免期，允許他們聯合起來就收入分配問題和大型科技平台討價還價。

根據知情人士，臉書新聞欄目主打的新聞供應商包括迪士尼公司旗下的美國廣播公司（ABC）、華爾街日報母公司道瓊（Dow Jones）、華盛頓郵報和彭博資訊。沒有任何一家公司提供評論。

部分消息人士透露，臉書與新聞媒體之間的授權協議預計以三年為期。目前還不知道是否有任何新聞媒體已正式同意授權臉書。