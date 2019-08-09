Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



叫車平台Uber上季（第2季）銷售不如預期，淨損52億美元，創下公司有史以來最高虧損紀錄，無法讓投資人看到成長潛力或是能在短期內獲利，股價周四（8日）盤後交易挫跌6%，當天正常交易時的漲幅完全回吐。

Uber在第2季裡的5月上市，絕大多數的淨損來自首次公開發行股票（IPO）所產生股票獎酬 ，金額達39億美元。這屬於新上市公司慣有的支出。

彭博資訊指出，比較常用來衡量的虧損數據「調整後虧損」（去除利息、稅金與其他支出）為6.56億美元，則比分析師預期的9.79億美元還少。

市場較擔憂的是Uber令人失望的銷售業績成長能力。上季調整後營收年增12%，也是公司有史以來成長率最差的一季。調整後營收金額為28.7億美元，落後彭博訪調分析師預期的30.5億美元。

路透引用未調整前營收數字為23億美元，年增14%，亦低於路孚特IBES預估的33.6億美元。然而Uber的核心事業叫車業務，營收成長率只有2%。如果沒有Uber Eat高達72%的食物外送營收成長，公司整體的營收有可能是下滑的。