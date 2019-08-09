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Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄 盤後股價挫跌

2019-08-09 08:17經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

叫車平台Uber上季（第2季）銷售不如預期，淨損52億美元，創下公司有史以來最高虧損紀錄，無法讓投資人看到成長潛力或是能在短期內獲利，股價周四（8日）盤後交易挫跌6%，當天正常交易時的漲幅完全回吐。

Uber在第2季裡的5月上市，絕大多數的淨損來自首次公開發行股票（IPO）所產生股票獎酬 ，金額達39億美元。這屬於新上市公司慣有的支出。

彭博資訊指出，比較常用來衡量的虧損數據「調整後虧損」（去除利息、稅金與其他支出）為6.56億美元，則比分析師預期的9.79億美元還少。

市場較擔憂的是Uber令人失望的銷售業績成長能力。上季調整後營收年增12%，也是公司有史以來成長率最差的一季。調整後營收金額為28.7億美元，落後彭博訪調分析師預期的30.5億美元。

路透引用未調整前營收數字為23億美元，年增14%，亦低於路孚特IBES預估的33.6億美元。然而Uber的核心事業叫車業務，營收成長率只有2%。如果沒有Uber Eat高達72%的食物外送營收成長，公司整體的營收有可能是下滑的。

彭博說，Uber上市還不到三個月，投資人已經懷疑公司還能維持多久的成長。不過執行長Dara Khosrowshahi在財報公布後的電話訪問中信心喊話，強調追蹤顧客需求的數據總訂用數（含叫車、外送食物等所有服務），年增31%至157.6億筆，公司預期今年可以維持這樣的成長速度，全年總訂用數預期在650億到670億筆。

Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄。 路透
Uber上季虧損和營收成長都創最差紀錄。 路透
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