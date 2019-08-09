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道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周四上漲，中國設定的中間價強於預期，緩和對貿易衝突惡化的疑慮。不過，美股期指今天又再度下跌，因據傳美國暫不發向華為銷售的許可，以反制中國停買農產品。

美國公債殖利率小幅走低，美元變動不大；油價攀升。

繼歐洲和亞洲股市上漲後，標普500指數創下兩個月來最大漲幅，收復本周的失地。科技股帶動那斯達克綜合指數上漲超過2%。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數收盤上漲1.9%，報2,938.09點；道瓊工業平均指數上漲371點，漲幅1.4%，報26,378.19點。那斯達克綜合指數上漲2.2%，報8,039.156點。

中國央行周四似在穩定人民幣，緩解市場的疑慮。不過，美股期指在亞洲開盤走低，彭博報導白宮在是否允許美國企業和華為重啟業務的問題上暫時不做決定。9月到期的標普500指數期貨合約一度跌0.6%。

美國總統川普表示，強勢美元正在傷害美國製造商並敦促聯準會（Fed）降息，美元延續跌勢。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.08%至97.618。

中國央行將在岸人民幣中間價定在僅略高於1美元兌人民幣7元的水平，小幅高於分析師的預期，可見中國至少目前正試圖避免加劇與美國之間的衝突。

道瓊成分股全面上漲，通信、工業和非必需消費品類股均走強，漲幅至少1.7%。金融股也受到提振，上漲1.7%，隨止公債殖利率走高。

T Wealth Management的資深副總裁Bucky Hellwig指出，市場出現逢低買進和高頻交易者追捧的買氣，「我們看到很多科技股在遭受重創後受到追捧」。

超微公司（AMD）大漲16%，該公司說將發布一款新的伺服器晶片，並表示Google和推特已成為其客戶。

賽門鐵克跳漲12.3%。消息人士表示，博通（Broadcom）正就收購賽門鐵克的企業事業進行初步磋商。賽門鐵克在收盤後證實此交易。

Lyft上漲3.0%，這家叫車服務公司上修全年財測，並暗示將結束與Uber的價格戰。 Uber 盤後公布營收低於分析師預期，股價重挫6.9%。

美國科技股在遭受重創後受到追捧。美聯社
美國科技股在遭受重創後受到追捧。美聯社
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