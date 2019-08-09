敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國半導體業者達爾科技（Diodes）同意以現金為基礎的換股交易，併購敦南科技，成交價碼達4.28億美元。

敦南科技每股將轉換為可拿到新台幣42.50元或1.37美元的權利，較敦南科技8日收盤32.10元溢價32.4%。此交易將立即納入達爾科技按一般公認會計原則（GAAP）計算的每股純益。

達爾科技對敦南科技大約4.28億美元的交易價碼，是依照敦南科技一年來的營收2.3億美元加上6月30月止約當現金9,100萬美元。

達爾科技預料主要靠向美國銀行、PNC銀行、富國證券來支應這樁併購案。

敦南科技在官網表示，該公司設計、開發、封裝測試並生產主要應用在通訊、資訊、消費性電子產品的電源供應器及系統電源管理用的各式綠色節能半導體元件。是全球交流轉直流橋式整流器的最大供應商。

據敦南科技官網，敦南科技截至2017年12月31日擁有達爾科技約16%的股票。達爾科技在特殊型及標準型的分離式元件及類比IC產品因技術領先及高品質的優勢，在全球的半導體產品市場享有不錯的市占率及口碑。