美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



彭博引述知情人士報導，北京當局宣布暫停購買美國農產品後，白宮就是否核准美國企業恢復和華為業務往來也不做決定。

美國商務部長羅斯上周表示，他已收到了50份申請，然而，迄今遲未決定。美國5月以國家安全為由將華為列入貿易黑名單後，美國企業需要特殊許可才能向這家中國電信設備巨人供貨。

受此消息影響，澳幣兌美元今天走貶，日圓對美元走升。離岸人民幣貶0.1%至人民幣7.0860元兌1美元。

美國總統川普6月底與中國國家主席習近平在日本達成如今已告破裂的貿易戰休兵後曾表示，將放鬆對華為的部分限制。但他的這一承諾取決於中國是否擴大購買美國農產品，而川普不時抱怨中國未能兌現承諾。

過去的一周裡，兩國緊張局勢加劇。川普突然宣布將從9月1日起對3,000億美元中國進口產品加徵10%的關稅，美國財政部也正式將中國列為匯率操縱國。

儘管如此，川普上周曾表示，並沒有打算改變他在日本做出的允許美國供應商向華為提供更多非敏感產品的決定。他說，華為問題與貿易談判無關。

科技企業不斷向白宮進言，希望能夠迅速頒發許可，以便恢復對華為出貨。

華為是全球數一數二的半導體買家。能否繼續進入這市場，攸關英特爾、高通和博通（Broadcom）等晶片製造商的禍福，這些公司執行長7月曾就此與川普會面。

賽靈思（Xilinx）和美光科技等企業公開表示已提出申請，並呼籲美國政府允許恢復與華為的業務往來。這些業者指出，自己的許多產品很容易被海外競爭對手所替代，如此一來禁令也起不了效果，反而讓本來應從對中貿易爭端中獲益的產業受到傷害。