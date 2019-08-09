油價反彈 專家仍看空後市

2019-08-09 01:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



沙國致電其他產油國討論如何使油價止跌，帶動油價反彈。 路透 分享 facebook 國際油價8日跌深反彈，主因市場預期油價重挫可能促使油國組織與夥伴國（OPEC+）更進一步減產，加上人民幣匯率止貶回穩，顯示匯率戰可望緩和；不過反彈力道不強，市場專家仍看空後市。

8月來國際油價已重挫約10%，主因美、中貿易戰升高，並可能引發匯率戰，使市場擔憂原油需求更加惡化。7日油價又重挫4.7%，主因美國原油庫存量意外增加。

沙烏地阿拉伯官員表示，油價持續走軟已令沙國難以忍受，促使沙國能源部長致電其他OPEC+國家於9月會議時討論如何使油價止跌；加上人民幣匯率小幅回升，且中國7月出口意外恢復成長，帶動國際油價一度反彈逾3%，但之後漲幅逐漸縮小。

布蘭特原油10月期貨8日盤中每桶上漲0.75美元或1.3%，報56.98美元；西德州9月期貨上漲1.07美元或2.1%，報52.16美元。

美國上周（8月2日止）原油庫存量增加239萬，與市場預期的減少270萬桶相悖；目前正是夏天開車旺季，但上周汽油庫存量也增加，對油價也是一項警訊。

全球最大能源交易商維多集團指出，2019年全球每天原油需求量最多只會比去年增加65萬桶，遠低於原先的預估；執行長哈迪表示，目前油市聚焦於貿易戰對需求的影響，對波灣緊張的注意力「稍稍下降」。

渣打銀行能源研究主管表示，對油價「短期上揚」不必寄予厚望，可能只是跌深後的修正；「我們相信油價正開始反映美─中經濟關係破裂的憂慮」。渣打將2019年布蘭特平均油價從每桶74美元下修到66美元。