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日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47經濟日報 編譯葉亭均、記者李孟珊／綜合報導

日本政府昨（8）日宣布，已批准一種半導體耗材出口南韓的申請案，為日本7月管制出口南韓三大關鍵電子耗材後首度放行。南韓官方隨後也釋出暫緩決議要將日本移出「白名單」的計畫。

這意味日韓貿易戰緊張關係獲得和緩，三星、SK海力士等合計握有全球逾五成記憶體市占的南韓半導體廠，可望恢復正常生產。

業界原本預期因兩大廠生產受阻導致產出減少，帶動記憶體價格揚升、並讓非韓系業者獲得轉單效應，如今期待恐落空，不利南亞科、華邦電、旺宏、群聯等台廠。

受相關消息衝擊，記憶體族群昨天在台股大漲逾百點下普遍收黑，南亞科、華邦電均跌逾2%，旺宏也跌逾1%，反映市場不安情緒。

相關業者仍普遍看好台灣記憶體後市，華邦電產能從7月起滿載運作；南亞科則認為，下半年是旺季，需求會優於上半年，但貿易戰仍是最大變數。

群聯則說，即便日本現在開放、南韓廠商明天馬上投產，以半導體生產過程需要二至三個月推算，實際產出仍待時間醞釀，加上旺季需求來臨，日方態度短期不至於影響市況。

日本經濟產業大臣世耕弘成昨日宣布，經過審查之後，確定這項材料將不會有被用於軍事設備的風險後，准予出口，並且強調日本「將不會濫用」出口管制措施。但他也警告，「如果發現三種高科技材料的出口遭不當使用，我們將採取通盤施防止再次發生，包括擴大申請審查」。

路透分析，日本在宣布批准出口後又加諸警告，凸顯日本在這場外交糾紛中加碼賭注之際，卻又不願意單方面停止對南韓出口。

南韓總理李洛淵表示，日本這次批准出口的是極紫外光（EUV）光阻劑，這種材料對三星電子的高階晶片代工生產業務至關重要。三星對此未發表評論。

南韓原訂昨天要討論將日本移出「白名單」的計畫，但是在日本宣布批准半導體材料出口之後，南韓官員同意暫緩決議，靜待進一步討論。

日本先前已決議將南韓移出具快速貿易待遇地位的白名單，使得一些出口商要將受限制的產品出貨給南韓時，必須歷經冗長的許可申請程序。

日本最新核准出口的消息，激勵生產光阻劑的東京應化工業股價大漲3.9%，生產氟化氫的Stella Chemifa更勁揚逾10%。

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