美中匯率戰使日韓成難兄難弟 恐掀亞幣競貶潮

2019-08-08 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



一周前，日本和南韓政府還趾高氣昂地，以國家尊嚴和經濟平等名義在政策上拳腳相向。如今，中國藉人民幣貶值反擊美國總統川普的貿易戰，亞洲第二大和第四大經濟體淪為受害者，變成一對難兄難弟。

前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）8日在日經亞洲評論網站撰文表示，隨著川普加徵關稅衝擊中國大陸經濟，其他經濟體可能連帶遭殃，日、韓可能受創最大，但這一連串連鎖反應方興未艾，不僅北亞國家受影響，也將牽連整個亞太地區。

北京5日任由人民幣兌美元匯率貶破7：1這個重要的心理關卡，是2008年以來首見，令人不由得揣測揣測中國國家主席習近平想藉由人民幣貶值這一招，反制川普揚言自9月起對價值3,000億美元的大陸貨加徵10%的關稅。人民幣「破7」數小時後，美國財政部隨即給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，是1994年來首見。

事實上，北京過去兩年半來為了安撫川普，一直努力拉抬人民幣，而不是促貶。對這個債務包袱沉重、人均國民所得低於1萬美元、又面臨貿易戰的大型開發中國家而言，幣值一旦走貶，只會加速資本外逃。與此同時，大陸經濟成長腳步放緩到27年來最慢，對投資人也閃現賣出訊號。

諷刺的是，川普給了習近平放任人民幣貶值而毫無罪惡感的理由。大陸6月出口年比下滑1.3%，由此事可見大陸第1季國內生產毛額（GDP）成長率6.2%可能是今年最高點。此時人民幣若貶值，可能正是重振出口成長所需的驅動力。

然而，這卻是日本、南韓乃至於成長減速的東南亞諸國最不樂見的下半年發展。

對這些國家而言，好消息是，中國人民銀行（央行）並未讓人民幣直線下墜，以免造成全球市場驚慌，或進一步刺激川普和他身邊的反中鷹派顧問。壞消息是，人民幣「破7」顯示美中雙方都對敲定貿易協議不再抱任何希望，而這將直接打擊亞洲國家的相對競爭力。

南韓情況將因此雪上加霜。南韓經濟已受中國大陸成長減速拖累。7月對中國出口滑落16.3%，銷往大陸的半導體更陡降逾28%；青年失業率升抵10.5%；區區0.6%的通膨率像日本一般欲振乏力。此刻再颳起匯率逆風，絕對不是好事。

日本情況也沒好到哪兒去。實質薪資已一連六個月走下坡，打擊日本政府近七年來拉抬通膨的努力。日本抗通縮策略之一是讓日圓貶值，但美中貿易交鋒造成日圓走強，今年來升值3%，降低日企給員工調薪的可能性。市場揣測日本央行和財務省可能採取行動阻升日圓，但安倍可不想也被貼上操縱匯率的標籤。

人民幣貶值也給東南亞各國帶來壓力。儘管印尼、馬來西亞、泰國等國的貨幣都不再釘住美元，多國至今仍維持某種「軟性」聯繫，即訂定某個有利支撐國內產業的匯率區間。但若川普開始大力促貶美元，與中國展開拔河賽，亞洲各國將失去平衡。

人民幣貶值削弱大陸的購買力，這對新加坡、越南、澳洲等亞太經濟體都是凶兆。人民幣匯率若是走滑坡，將降低越南工廠的競爭力、使泰國觀光聖地和新加坡商圈的大陸遊客縮減，也會加重菲律賓、印尼和馬馬來西亞進一步降利率的壓力，並且抑制大陸對澳洲礦砂、銅等原物料的買氣。

市場狂瀾再起，突然使日、韓變得像風雨同舟的難兄難弟，而開發中亞洲經濟體也面臨同舟共命的處境。