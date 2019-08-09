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Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

Visa公司市值在全球金融業僅次於波克夏。 路透
Visa公司市值在全球金融業僅次於波克夏。 路透
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信用卡支付服務業者Visa公司的市值已超越所有銀行，成為全世界僅次於波克夏公司的最高價值金融企業。另一方面，Visa正推出一款平台，協助自家工程師快速測試用於防範信用卡詐欺的先進人工智慧（AI）演算法。

彭博資訊報導，Visa市值7日升至3,480億美元，首度超越全美最大銀行摩根大通。摩根大通先前曾與其他銀行共同擁有Visa，直到Visa在2008年3月首次公開發行股票（IPO），當時還創下美國史上規模最大IPO紀錄。此後迄今，Visa的股價已大漲約1,500%，相較下，反映美國銀行業股價表現的KBW銀行指數僅上漲15%。

彭博行業研究支付分析師里特（David Ritter）表示，Visa本來就具有成功的特質，因為它的網絡在數位商業開始爆發之際提供了電子支付的基礎設施，Visa在交易過程扮演的中介特質則能帶來高利潤，同時享有低成本與風險。

另據華爾街日報報導，Visa公司目前正在打造一款內部平台，預定今年稍後啟用，目前有望測試利用可深度學習的高級AI演算法，進行篩選數據以辨別異常情況，藉此防範每年達數十億美元的詐欺交易。這款平台基於雲端，因此Visa的研究員人與工程師能從世界各地透過上網進行使用。

這也是廣泛金融服務產業利用AI偵測犯罪行為交易型態的趨勢案例之一。Visa表示，在截至4月30日止的年度中，一款這一類的Visa詐欺偵測系統已防範約250億美元的詐欺行為。

研調業者IDC的數據顯示，銀行業預期今年將支出53億美元於AI領域進行詐欺分析等行動，預估2023年將成長至124億美元。

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