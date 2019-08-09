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超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47經濟日報 編譯林奕榮、記者蕭君暉／綜合報導

超微（AMD ）7日正式發表第二代資料中心處理晶片EPYC，號稱速度比同業英特爾昂貴的同類產品更快，已爭取到Google、Twitter成為新客戶，這可望推升廣達與英業達等伺服器廠商下半年出貨量。

AMD的新晶片鎖定利潤豐厚的伺服器晶片市場，執行長蘇姿丰表示，AMD的EPYC晶片擁有64核心，並採用7奈米製程。她指出，新款晶片的性能和效率提升，將能使資料中心所有者的成本減少一半。

蘇姿丰接掌AMD以來，持續努力擺脫過去的困境，並展現該公司具備足夠實力，能持續推出品質足以與英特爾抗衡的處理器。她說：「我們在伺服器市場才剛剛起步，大家可以期待我們的一致性。這不只是一代，我們要打造的好幾代的路線圖。」

AMD表示，Google的內部數據中心已採用其第二代EPYC伺服器晶片，且今年稍晚Google將提供給外部開發商，作為雲端運算供應產品的一部分，這是Google首次公開承認採用AMD的EPYC晶片。她說，未來採用二代EPYC硬體的平臺數將超越前一代，增加為120款，而微軟Azure、亞馬遜AWS均已宣布採用AMD新一代伺服器晶片平台。

目前全球高達95%的伺服器市場，仍由英特爾掌握，不過，AMD在伺服器晶片市場的市占率，已由過去的1%提升到5%。

雖然目前AMD規模仍小，但若未來持續放大，在兩大伺服器晶片廠商積極競爭之下，有利推升伺服器廠商出貨。

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