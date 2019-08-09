叫車巨擘 Lyft全年虧損將縮小

2019-08-09 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



Lyft上季營收激增72%，預期今年虧損將縮小，調升全年財測。 路透 分享 facebook 叫車巨擘Lyft 7日發布上季財報並調升全年財測，原因是運費上漲、乘客增加，最新跡象也顯示Lyft與宿敵Uber的價格戰正降溫，早盤股價漲逾4%。

總部位於舊金山的Lyft將2019年營收展望調升至34.7億美元到35億美元，高於先前預估的的32.75億美元至33億美元。該公司並預期今年息前稅前折舊攤銷前虧損將縮小至8.5億美元至8.75億美元，低於先前預估的虧損11.5億美元至11.75億美元。

Lyft財務長羅伯茲說：「市況已改善，我們更有效率，市場也更合理。」

Lyft從6月底開始在一些城市對某些路線漲價，而Uber也採取類似舉措。Lyft上季增加的乘客數比預期多，且乘客的消費額也提高，使營收激增72%至8.67億美元，優於預期的60%增幅。上季的活躍乘客數由去年同期的1,550萬人增至2,180萬人，每位活躍乘客數平均消費也大增22%至33.77美元。

投資人將密切關注Lyft是否能持續削減成本，並維持營收成長。金融業者D.A. Davidson分析師懷特說，這可能意味著叫車共享的單位經濟效益佳，不會永遠都無法獲利。

不過無論是Lyft或Uber，皆離獲利相當遙遠。Lyft上季淨損達6.44億美元，高於分析師預期，原因之一是該公司在首次公開發行股票（IPO）後，發放給員工的股票薪酬費用多達2.93億美元。

但華爾街仍對叫車業的前景深具信心，儘管他們虧損不斷。多數分析師評級皆為「買進」，因為看好叫車業者能顛覆運輸業，最終找到獲利方法。