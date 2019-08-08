擔心買車被呼攏？前業代揭常見三大話術陷阱

2019-08-08 22:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



買車可算是除了買房之外的最大筆支出，消費者應確保自己拿到最划算的價格。

因此，要特別注意汽車經銷商的話術，避免掉入業務的陷阱。以下是前汽車業務、現為理財網站經營者的威利佛（David Weliver）認為，消費者應該注意經銷商的三個小手段。

●誘使客戶購買經銷商獲利最豐的車款

很重要的是，進展示間看車前要做好功課。威利佛說，否則將任由業務員宰割，給他們操控你情緒的空間，賣出對他們而言獲利最好的產品。他說，你不希望落入讓業代可以利用你熱切、興奮及急切想買車的境地。

在與經銷商預約前，就先想好要什麼類型的車，更理想的是鎖定某個特定車款。要先釐清優先事項，比如通勤距離長不長？油耗重要嗎？行李箱有大空間是必須的嗎？

此外，必須釐清自己能負擔多少錢，並設定預算，因為負擔一輛車的費用，遠高於其牌價，還必須考量日後保養維修、汽油稅金等養車成本。

●模糊車輛總價

威利佛說，汽車首購族最大的錯誤，就是超支，特別是在取得車貸時，「經銷商愛著重在每月還款金額，讓你分心、不去想到車輛的總價」。汽車業不斷延長還款期，「當我15年前在賣車時，最常還款期通常是60個月或五年」。

現在還款期可以拉長到80個月，或近七年。威利佛說，他們這麼做是因為車輛愈來愈貴，為了讓每月還款金額看起來可負擔，必須拉長年限。

但當還款期拉長、每月繳的金額降低，也代表必須付出更多利息。因此，當業務員提起壓低每月還款金額時就須留意，通常這只是延長還款期而非降低車輛金額。

威利佛說，衡量自身財力後，還款期愈短愈好，這樣一來付的利息少、利率通常也會比較低，「60個月應該是的最長還款期限，理想狀況下應縮至三到四年」。

●推銷不必要的附加服務或選配