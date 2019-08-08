鎳價狂飆 因印尼將實施出口禁令

2019-08-08 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



路透報導，鎳價8日暴漲，因為市場擔心主要鎳礦石供應國印尼可能實施礦石出口禁令，但一位高階官員宣稱此決定尚未拍板定案。

倫敦金屬交易所（LME）鎳3個月期貨價8日盤中飆漲近12.7%，漲到每公噸16,690美元，是去年4月來最高價位，也創下2009年1月2日來鎳期貨價盤中最大漲幅紀錄。最新報價為每公噸15,545美元，漲幅縮小至5%。

在上海期貨交易所，交投最熱絡的鎳期貨衝上歷史新高價位，報每公噸人民幣12.489萬元（17,730.49美元）。

鎳礦石主要用於不鏽鋼產業，印尼是供應大國，2017年鬆綁礦石出口禁令時曾表示，只是暫時解禁五年，預計到2022年將再度限制出口。

被問到政府是否正醞釀實施礦石出口禁令時，印尼礦業部祕書長阿里約諾（Bambang Gatot Ariyono）說：「我只能談論現行規定。不想談論任何不確定之事。」

阿里約諾本周曾表示，他不想臆測政府可能在何時實施出口禁令。

但市場人士仍預期，印尼政府可能在2022年之前就重啟出口禁令。印度某大鎳生產公司主管說：「 大家都認為禁令即將實施。」

鎳價今年來已大漲約50%。電動車製造商需求更多鎳來生產電動車電池，也協助支撐鎳價走高。