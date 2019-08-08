克魯曼：美股近日暴跌 顯示市場醒悟2件事

2019-08-08 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美中貿易戰緊張情勢急遽升溫，美股道瓊指數5日暴跌近767點，6日雖反彈300多點，7日盤中又一度重挫逾500點，究竟市場投資人在怕什麼？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在最新紐約時報專欄文章中指出，觸動這波美國乃至於全球股市大地震的主因是，美國總統川普上周揚言對中國大陸進口貨祭出新一輪關稅，以及中國人民幣貶值，但這些「都不是大問題」。

克魯曼說，川普揚言下月起對價值3,000億美元大陸進口貨加徵10%關稅，而這項加稅舉動的衝擊相當於0.1%的美國國內生產毛額（GDP），以及0.15%的中國GDP。而北京讓人民幣貶值約2%，與英國「無協議脫歐」疑慮造成英鎊5月來急貶9%相比，也是小巫見大巫。

那麼，為什麼這些「小數字」會在市場掀起大波瀾？克魯曼認為，這主要是因為，投資人如今從美中貿易戰兩方主角的言行得知兩件事，進而領悟到這場貿易戰規模會擴大，而且拖得更久。

一，川普的確是「關稅人」。原本眾人以為關稅是川普為逼中國在貿易上讓步而暫時採用的手段，如今看來卻像是世界經濟一種長存的要素，而關稅水準和被課關稅的國家可能只會隨時間推移而遞增。

二，中國不會示弱。中國釋出的訊息是，不願在面臨霸凌時向壓力屈服。與其說人民幣眨值是中國當局一項具體政策措施，倒不如說是北京藉此向川普表示「不甩你」。

克魯曼認為，有許多有憑有據的理由可批評中國的政策，但指控中國操縱匯率卻不在此列。他說，中國七、八年前的確是一大匯率操縱國，可是近來卻是竭力保「7」，力保人民幣兌美元匯率守穩在這個價位之上。在重要出口市場（美國）對眾多大陸產品突然加課大幅關稅的情況下，人民幣貶值是理所當然之事，和英國脫歐展望不明拖累英鎊重貶的道理一樣 。

換言之，川普政府指控中國犯下操縱匯率的經濟罪名，其實卻是無辜的。