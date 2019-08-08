美緊盯波斯灣 日本婉拒加入聯盟

2019-08-08 13:34 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



美國防部長埃斯柏（左）與日防衛大臣岩屋毅（右）7日會談，表示希望日本加入波斯灣護航聯盟。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 美伊情勢持續升溫，7日美國國防部長埃斯柏表示，希望日本能加入波斯灣護航聯盟。日本防衛大臣岩屋毅則予以婉拒，表示仍需要考慮日本與美、伊的關係。同時，歐洲部分國家認為應採取第二條路，實行「歐盟任務」，讓歐洲國家共同守護荷莫茲海峽航安全。

日本婉拒

據《日本時報》報導，美國國防部長埃斯柏7日與日本防衛大臣岩屋毅晤談，要求日本加入波斯灣護航聯盟，共同保護荷莫茲海峽航海安全。埃斯柏也向歐亞國家喊話，「所有堅信航海自由權、商業自由權的國家都應該要加入聯盟。」

《德國之聲》則指出，日本防衛大臣岩屋毅表示，日本需要審慎定位日本在波斯灣所扮演的角色，並將日本需要的油量及日、美關係納入考量，因此目前婉拒美國的要求。若日本加入聯盟，的確可以因其位置重要，成為美國在東亞有力的後盾。

波斯灣護航聯盟

隨美伊衝突、伊朗扣押郵輪事件爆發，美國便積極組成「波斯灣護航聯盟」，拉攏歐亞國家入陣。目前同意加入的國家為英國與以色列，德國及中國則持反對立場。埃斯柏正在周遊歐亞國家，包括澳洲、紐西蘭、蒙古及南韓，週五則將會面南韓國防部長鄭景斗，可能也會提及護航聯盟議題。

目前部分歐洲國家持另一派看法，認為「歐盟任務」（EU Mission）會比波斯灣護航聯盟更有效。此任務由英國提出，認為歐洲國家都應該共同守護和莫茲還海峽的安全。德國外交部長馬斯也大力同意，「雖然距離任務實行仍有很長一段路，但這是比較完善的做法。」

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