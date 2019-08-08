聯邦快遞跟亞馬遜說再見 終止雙方美國陸運配送合作

2019-08-08 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



聯邦快遞（FedEx）周三（7日）表示，這個月底與電商巨人亞馬遜（Amazon）的合約期滿後，將不再續約，雙方在美國國內的陸運遞送合作關係宣告終止。今年6月，雙方已公開說明將結束美國空運遞送合作。

聯邦快遞仍會維持亞馬遜的國際遞送作業。華爾街日報指出，聯邦快遞和亞馬遜這樣的全球托運大戶在美國本土市場分手，等於押注在美國國內為其他客戶送貨可望更為有利。也顯示兩家公司的長期合作關係，因為亞馬遜積極發展自己的遞送網絡而更加緊張。

亞馬遜自建送貨網的布局包括租用貨機、採購送貨卡車以及資助各地當地的送貨司機。

華爾街日報說，聯邦快遞在美國市場將改定位，成為與亞馬遜是競爭對手的其他零售業者的必選快遞公司。這些業者包括，目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）等。

聯邦快遞在聲明表示，此改變：「與公司專注更廣大電商市場的策略一致。」

知情人士透露，亞馬遜預計其新推的Prime會員一日到貨服務，不會因聯邦快遞結束合作而受到影響。

因為其實亞馬遜已經停掉與聯邦快遞的大部分業務。根據包裹諮詢公司SJ Consulting的數據，亞馬遜7月份的訂單中有45%是由該公司自己的司機配送，28%由美國郵局配送，21%由聯合包裹服務公司（UPS）配送。SJ consulting的資料顯示，7月聯邦快遞沒有登記任何亞馬遜包裹投遞。