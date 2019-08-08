人民幣中間價破7但強於預期 亞洲股匯市反彈

2019-08-08 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



人民幣兌美元中間價周四下跌43點至7.0039元，創2008年4月21日以來新低，但仍強於市場預期，緩解動盪疑慮，離岸人民幣匯率下挫後隨即反轉走強，在岸匯率開盤後也走強。同時，亞洲股市扭轉跌勢。

中國央行每日發布的人民幣中間價在周四破7。2008年以來首次弱於7元關卡，但強於市場預測的均值7.0156。

市場曾預期，中國官方可能會讓中間價繼續守住7元。不過，中間價周四突破7元之後，並未觸發新一輪貶值走勢。離岸人民幣匯率反轉上漲0.24%，報7.0689。在岸人民幣匯率也升值0.23%，報7.0432。

即期匯率在中間價破7後不跌反升，符合官方對近期匯率貶值壓力已有釋放的判斷。外匯管理局新聞發言人王春英周三表示，近期美國升級貿易摩擦對人民幣匯率形成的衝擊，市場已做出充分的反應，並將在合理均衡的準保持基本穩定。

澳元和紐西蘭元上漲，亞洲市場外匯交易員表示，強於預期的人民幣中間價，讓市場緊張情緒得到緩解。澳幣兌美元漲0.3%至0.6777美元，紐元兌美元漲0.3%至0.6462美元，。