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三星攜手微軟 擴大策略合作關係

2019-08-08 08:59中央社 台北8日電

三星今天宣布，與Microsoft將擴大策略合作關係，攜手打造橫跨裝置、應用程式和服務的體驗，5G新技術也為雙方合作關係扮演重要推手。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真（DJ Koh）今天表示，三星與Microsoft建立的異業聯盟關係，使三星揭開行動體驗新紀元，隨著5G新技術已成為唾手可及的現實，雙方的合作關係將扮演重要推手的角色。

三星指出，已從Galaxy Note 10系列揭開雙方深化合作序幕，新推出的Note 10可藉由裝置與Microsoft服務的整合，讓用戶透過簡單的方式在智慧型手機和個人電腦之間轉換。

具體功能包括，Galaxy Note 10系列搭載優化的Outlook應用程式，用戶只需將S Pen 筆尖懸浮於電子郵件、行事曆活動和聯絡人的上方，即可預覽內容。而三星的「媒體瀏覽器」將提供與Microsoft OneDrive同步的選項，因此用戶可以跨裝置存取照片與影片，不必擔心資料是否已備份。Galaxy Note 10系列的QuickPanel內建的Link to Windows，則讓用戶在個人電腦上傳送訊息、管理通知、同步照片和鏡射手機。

此外，三星今天還宣布推出筆記型電腦GalaxyBook S，搭載Windows 10作業系統和QualcommSnapdragon 8cx運算平台，13.3吋螢幕、重量僅0.96公斤，預定今年秋季起在特定市場推出。

在穿戴市場方面，三星與Under Armour今天則宣布針對最新的Galaxy Watch Active2推出獨家聯名款。

此外，三星也和聯合國開發計劃署（UNDP） 宣布建立合作關係，攜手推動「全球永續發展目標」，解決世界各地氣候、環境惡化、不平等、教育等重大議題。三星與聯合國開發計劃署將推出一款以教育和捐贈為目標的Samsung Global Goals應用程式。

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