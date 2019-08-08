美國公布政府採購禁用華為、海康威視等五家中企產品

2019-08-08 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國負責政府採購的機構周三（7日）發布了禁以聯邦資金向華為、海康威視等五家中國企業購買電信、監視設備的臨時規定。此一禁令是美國封殺華的一環。

五家被臨時列為禁止採購對象的中國企業分別是：華為、海康威視、中興通訊、海能達、大華技術。禁令將在下周二（13日）生效。

此規定是美國國會去年通過的國防授權法（NDAA）中部分要求，以國家安全疑慮為由，禁止任何接受政府資金的行政機構、政府承包商或企業，使用華為等中資企業的設備或服務。

美國指控華為從事間諜活動並竊取美國的智慧財產。華為已一再否認有受到中國政府或軍方、情報機構的控制，並已就國防授權法中的諸多限制，控告美國政府。

路透報導，華為在聲明中表示：「繼續在美國聯邦法院中，挑戰這項禁令是否符合憲法。」

海康威視發言人說，該公司致力遵守營運所在國家的法規，海康威視「已經努力確保我們的產品符合美國政府對安全的要求。」

路透也採訪中與通訊與海能達的回應，但兩家公司未立即回覆評論；大華技術則未能聯繫到。

這項臨時禁令公布後，60天內接受各界的評論，然後才會敲定最終版本。政府將允許各政府機關對於沒有安全疑慮的承包商，提供一家期限的豁免，直到2021年8月13日。