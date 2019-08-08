美庫存增加拖累油價 避險需求推升金價突破1,500美元

2019-08-08 07:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三重挫逾4.5%，跌至七個月低點，因美國原油庫存意外增加，市場擔心美中貿易戰升級將導致需求萎縮。黃金期貨突破每英兩1,500美元以上，因美中貿易戰升級、全球成長放緩且各國央行放寬貨幣政策，支撐傳統避險資產的需求。

布蘭特原油期貨下跌2.71美元或4.6%，結算價報每桶56.23美元，為1月初以來的最低水準。西德州原油期貨重挫2.54美元或4.7%，結算價報每桶51.09美元。

油價因貿易戰疑慮慮下跌，美國政府數據顯示上周原油庫存增加240萬桶，高於市場預期的減少280萬桶後，油價跌幅加深。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示：「原油和成品油庫存增加，讓市場失望。」

上周以來，布蘭特原油價格已下跌近14%。Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「市場繼續走低，因擔心需求增長，且認為經濟成長可能受到貿易戰影響。」

金價周三飆漲逾2%，六年多來首次突破每英兩1,500美元大關，因美中貿易戰和全球經濟成長放緩等不確定性，令投資人湧向避險資產。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示；「金價走強背後有許多原因，推動金價在突破1,500美元後繼續上漲。」

黃金現貨上漲2%，報每英兩1,503.56美元。美國黃金期貨上漲2.4%，結算價報每英兩1,519.60美元。