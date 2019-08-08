美元持穩 成長疑慮推升日圓、瑞郎

2019-08-08 07:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



日圓兌美元周三升至八個月高點，瑞郎上漲，對全球經濟成長疲弱的疑慮促使投資人轉向避險貨幣。

美元兌一籃子貨幣持穩，美債殖利率下跌後反彈。DXY美元指數收跌0.10%，報97.532。

儘管各國央行日益鴿派，但市場對全球成長放緩的擔憂仍日益加劇。

紐西蘭央行周三將其現金利率下調至1%的創紀錄低點，降幅超過預期，並示意可能採用負利率來刺激經濟，導致紐元跌至三年半低點。

印度央行和泰國央行也調降利率。

富國銀行外匯策略師Erik Nelson表示：「數家央行放寬貨幣政策，其中一些放寬的幅度超過預期。投資人趨於謹慎，對於寬鬆政策能支撐全球經濟到什麼程度，可能仍有疑慮。」

紐元兌美元下跌0.92%，報0.6463美元。

美元兌日圓下跌0.47%，至105.94日圓。美元兌瑞郎跌0.37%，報0.9727瑞郎。

美中貿易戰升級，加劇了經濟阻力，損害企業信心。美國總統川普上周表示，將對更多中國商品徵收關稅。中國周一做出回應，自2008年以來首次允許人民幣兌美元匯率跌破7元關卡，引發金融市場震盪，美股三大指數更在周一創下今年以來最大單日跌幅。華府也再度出手，周二將中國列為匯率操縱國。

人民幣周三走軟，仍保持在前一個交易日觸及的11年低點上方，中國政府周二採取穩定人民幣匯率的措施。

美元兌離岸人民幣上漲0.39%，至7.0814元。