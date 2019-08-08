標普500由黑翻紅 因公債殖利率回升及投資人逢低買進

2019-08-08 07:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500指數周三由黑翻紅，因投資人逢低買進，且公債殖利率回升。

道瓊工業指數下跌22.45點或0.09%，跌至26,007.07點；標普500指數上漲2.21點或0.08%，報2,883.98點；那斯達克指數上漲29.56點或0.38%，至7,862.83點。

對全球經濟衰退的疑慮，以及市場押注美國聯準會（Fed）將被迫加快降息步調，推動美國公債殖利率重挫，10年期公債殖利率觸及2016年10月以來最低水準，但之後跌幅收斂，因公債標售需求疲弱。

Robert W. Baird的市場策略師Michael Antonelli表示，公債殖利率回升提振股市，「目前10年期公債殖利率反映市場對全球成長的疑慮，因此股市走勢緊隨公債殖利率。今天殖利率開始反彈時，股市也開始上漲。」

金融股是標普500指數中跌幅最大的類股，下跌1.2%，而必需消費品和原材料類股均收漲逾1%。

標普500指數自7月26日創下紀錄高點以來已累計下跌4.7%，一些投資人也被些便宜的股票所吸引，逢低買進。

聯邦資金利率期貨走勢示意，市場對Fed年底前再降息三次的押注增加。

能源股下跌0.8%，因油價走低。