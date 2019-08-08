全球經濟走向衰退 投資人促政府變招

2019-08-08 01:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美中貿易戰升溫，正使全球經濟更進一步接近衰退；投資人要求政客及央行官員儘速改變現行政策路線。

著名經濟學家桑默斯（Lawrence Summers）指出，單單是美國，衰退風險「已非必要地大幅升高，且比兩個月前高出許多。你可以經常玩火，不會引發災情；但若玩得過兇，終將引火自焚」。他目前仍認為未來12個月內美國陷入衰退的機率不到50%。

但投資人更為悲觀。10年期美國公債與3個月期國庫券形成的殖利率曲線已呈現2007年以來最陡峻的「到掛」現象，顯示投資人賭景氣將持續疲軟。

紐西蘭央行7日一舉降息2碼，令投資人震撼，也使紐幣重貶。泰國央行也意外降息1碼，印度央行更不尋常地降息0.35個百分點。

經濟學者已經在模擬下次經濟衰退將如何發生，他們主要是擔憂貿易層面。假設情況之一，是美國再對3,000億美元中國產品加徵10%關稅，中國也立即報復；關稅造成的直接成本雖可能不大，但各界擔心川普會再提高關稅，將壓抑美國的投資、就業及消費。

摩根士丹利經濟學者預測，如果美國對所有進口中國產品都加徵25%關稅，為期四至六個月，且中國報復，則全球經濟可能在三季之內出現萎縮。不只美、中，日本與南韓、英國與歐盟之間都出現貿易緊張。