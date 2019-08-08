降息潮來了 一天之內 三央行下調

2019-08-08 01:32 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



美聯社 分享 facebook 全球降息大潮來襲。紐西蘭央行7日出乎市場意料大幅降息2碼，並暗示可能祭出負利率的終極武器；印度央行的降息幅度比預期大；泰國央行則是逾四年來首度調降指標利率。市場價格反映，本季會有17家央行降息。

這意味降息大潮正在席捲全球，愈來愈多央行祭出力道超乎市場預期的貨幣寬鬆措施，以因應經濟成長放緩和經濟面臨的不確定性，尤其是美中貿易戰前景。

紐西蘭準備銀行（央行）一口氣將官方資金利率調降50個基點至1%的歷史低點，並暗示不排除實施負利率，以支撐就業與通膨；紐元對美元應聲重貶1.5%，跌至2016年1月以來谷底。

紐西蘭經濟成長放緩，阻礙通膨回到央行設定的 1%至3%目標區間中點，隨著美中貿易緊張升溫，國際前景變得更加黯淡。IG Markets分析師羅達說，考量到紐國經濟並不是太差，央行可能放眼當前數據以外，試圖為全球經濟放緩採取預防性措施。

印度央行則將基準的附買回利率調降35個基點至九年來最低的5.4%。這是印度央行連續四次在決策會議降息，也是央行總裁達斯去年12月上任以來的第四次降息，總共調降了110個基點。

印度此次降息的幅度高於許多經濟學家預期，達斯解釋說，政策委員會覺得降50個基點「太多」，25個基點又「不夠」，在當前情勢下，決定降35個基點是「平衡水準」。在3月結束的上會計年度，印度經濟成長減速至6.8%的五年低點，在上年度第4季的年比成長率僅5.8%，為2014年3月以來最弱。

連四年多未調降利率的泰國央行也意外降息1碼，1天期的附回買率由1.75%降至1.50%，以支撐經濟成長並壓低近來走強的泰銖。央行此舉令市場大感意外，因為多數市場觀察家預測央行會按兵不動。

泰國央行去年12月宣布七年來首次升息，此後泰銖一路走升，引起出口商擔心其出口競爭力將受挫。央行6月調降今年全年成長預測，由先前預估的3.8%降至3.3%，出口成長持平。

Fed上月底宣布降息1碼，是十年來首度降息。歐洲央行在上次會議已在為降息為進一步量化寬鬆鋪路，9月可望調降已為負數的政策利率。土耳其央行上月25日大舉降息4.25個百分點。之前印尼及南韓及南非也宣布降息1碼，智利在6月降息2碼。更早以前，澳洲、紐西蘭、印度和俄羅斯等也都降息。