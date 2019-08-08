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油價布蘭特轉熊市

2019-08-08 01:31經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

布蘭特原油期貨6日遁入熊市，7日擴大跌勢，下探七個月低點，原因是市場仍擔憂美中貿易戰將繼續抑制需求，另外分析師預料北京可能對美國原油課徵報復性關稅，也都打壓市場信心。

布蘭特原油7日盤中大跌1.2%，報每桶58.23美元，相較於4月底高峰，跌幅已超過20%。紐約原油也重挫1.57%，報每桶52.79美元。

彭博資訊報導，在美中貿易糾紛難以化解的情況之下，貿易商與分析師預期，一些中國大陸買家可能會開始減少採購美國原油，理由是預料北京可能會對美國原油課報復性關稅。

牛津能源研究協會（OIES）中國能源計畫主任美丹表示，若美國總統川普真的從9月1日起對3,000億美元大陸輸美產品加徵10%關稅，北京可能對多數進口美國貨加徵關稅，包括原油在內。安迅思大宗商品分析師李莉也說，若緊張局勢升級，北京對原油加稅似乎難以避免。

兩名定期向大陸出售美國原油的貿易商認為，即使北京不對美國原油加稅，大陸煉油廠商也可能減少採購，以展現對中國國家主席習近平的支持。

本月來布蘭特原油約已下跌10%，原因美中關係惡化令全球經濟成長展望籠罩陰霾。川普上周宣布將對進口大陸產品徵收新關稅，中國國營企業也暫停採購美國農產品。華府5日將大陸列為「匯率操縱國」，以回敬北京放手讓人民幣匯率「破7」。

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