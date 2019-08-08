全球經濟衰退 金價衝上1,500美元

全球經濟恐面臨衰退，資金再度湧進黃金避險，推升國際金價走勢，紐約黃金期貨7日早盤一度上漲2.5％，一口氣突破每英兩1,500美元大關，為2013年4月來首見。 路透 分享 facebook 全球經濟恐面臨衰退，資金再度湧進黃金避險，推升國際金價走勢，紐約黃金期貨7日早盤一度上漲2.5％，一口氣突破每英兩1,500美元大關，為2013年4月來首見。

分析師表示，金價走高，主要反映美中貿易戰升級，危及全球經濟成長，高盛更看好未來將站上1,600美元。紐約金價7日早盤漲2.5%，報每英兩1,522.7美元，持穩在六年多來最高水準附近，今年來總計已漲逾15%，表現超越標普500指數的13%。

GraniteShares投資組合經理克里爾曼說：「經濟成長存在很大的不確定性，尤其是美中貿易爭端。美國和全球股市震盪，黃金獲得支撐。」

Kitco Metals高級分析師威克夫表示：「許多市場觀察人士現在認為，美中貿易戰升級將促使Fed很快再次降息，Fed官員未來幾天的談話將受到市場高度關注。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周二時曾經表示，Fed不需要大舉降息，因經濟持續成長，且仍在調整以適應Fed今年制定的寬鬆貨幣政策。

台灣方面，根據台銀統計，投資人8月以來加碼黃金的量，較平日增加三成。台灣銀行貴金屬部副理楊天立認為，目前技術指標顯示，黃金目前為「超買」與「過熱」，但只要風險意識、消息面夠強烈，便足以支撐目前的上漲動能，有機會維持兩、三周甚至一個月以上的行情。