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美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

2019-08-07 21:34經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美股7日早盤開低走低，道瓊指數跌逾400點。 路透
美股7日早盤開低走低，道瓊指數跌逾400點。 路透
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全球債市警鈴大作，對經濟衰退不久即將來襲示警。市場氛圍轉空，美股7日早盤開低走低，道瓊指數跌逾400點，前市漲幅全數吐回還不夠。

紐西蘭降息幅度比預期大且德國經濟數據疲弱無力刺激下，全球政府公債價格7日進一步挺升，美國30年期公債殖利率逼近歷來低點，德國10年期公債更在負利率領域愈陷愈深。

過去一周來美中貿易衝突加劇，震撼市場，目前已局部恢復平靜，但在貿易戰愈演愈烈將升高全球衰退風險、促使央行加碼貨幣寬鬆刺激措施的預期下，投資資金持續遁入固定收益市場避風頭，帶動主要國家公債行情水漲船高，把殖利率愈壓愈低。

美國總統川普上周揚言9月起對價值3,000億美元中國大陸進口貨加徵10%關稅，急遽拉高美中貿易緊張，觸動債市新一波漲勢。美國10年期公債殖利率已降到2016年來最低，與2年期殖利率差距趨近於零，顯示衰退腳步可能正迫近。

美國30年期公債殖利率7日一度跌7個基點至2.16%，已相當接近2016年7月所寫下的2.0882%最低紀錄；德國10年期公債殖利率同日降到負0.56%，創歷史新低紀錄，今年來降了80個基點，若依此速度走低，2019全年跌幅可能是2014年來最大。荷蘭10年期公債殖利率也滑落到空前最低，如今為負0.44%。歐元區其他國家的10年期公債殖利率分別降低2至4個基點。

德國公債殖利率曲線為金融海嘯以來最扁平，且世界各地公債殖利率同步下探新低，反映投資人對世界經濟展望愈來愈悲觀，所以大買長期債券規避風險，看準歐洲央行（ECB）須重啟量化寬鬆（QE）購債計畫以撐起經濟。

ADM投資服務公司全球策略師歐斯沃德說：「這顯示山雨欲來。很難說究竟會發生何事，但只要投資人相信德國公債是安全避風港，殖利率曲線就會繼續扁平化。」

分析師指出，從紐西蘭到印度，世界多國央行紛紛大動作降利率以抵禦經濟逆風，加上7日出爐的德國工業生產報告很差，加深德國第2季經濟萎縮顧慮，都使市場悲觀氣氛增濃。

德國紐西蘭
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