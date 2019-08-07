布蘭特遁入熊市 北京可能對美國原油課報復性關稅

2019-08-07 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



布蘭特原油期貨6日遁入熊市，7日擴大跌勢，下探至七個月低點。雖然報告顯示美國原油庫存縮減，但市場仍擔憂美中貿易戰將繼續抑制需求。

布蘭特原油7日盤中大跌1.2%，報每桶58.23美元，相較於4月底高峰，跌幅已超過20%。紐約原油也重挫1.57%，報每桶52.79美元。

彭博資訊報導，在美中貿易糾紛難以化解的情況下，交易員與分析師預期，一些中國大陸買家可能會開始減少採購美國原油，原因是預料北京可能會對美國原油課徵報復性關稅。